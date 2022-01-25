Оргкомітет 24 січня викотив повний список фіналістів відбору на Євробачення 2022 року. Загалом до списку увійшли вісім учасників.

Ось так виглядав список фіналістів спочатку:

Аліна Паш – Тіні забутих предків

Cloudless – All be Alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моє кохання

Roxolana – Girlzzz

Wellboy – Nozzy Bossy

Laud – Head Under Water

Проте який нацвідбір без скандалу, хоч і невеликого. Буквально після оголошення фіналістів у мережі з’явилася інформація, що трек Head Under Water співака Laud не відповідає правилам Євробачення. Річ у тому, що згідно з правилами конкурсу, трек не мав бути представлений раніше 1 вересня 2021 року. А ось пісня Head Under Water публікувалася на YouTube, хоч і в іншому вигляді, та й співав під гітару її інший виконавець.

І тут незрозуміло, чи оргкомітет спочатку думав, що цього ніхто не помітить і пісня під шумок пройде, чи це просто факап, і спочатку ніхто каверзи не помітив.

Проте, хай там як, наслідком стало те, що Laud дискваліфікували, а його місце посів інший співак – Barleben із піснею Hear My Word.

Усі артисти давно записали та презентували пісні для журі. Проте поки що не всі їх представили великій публіці. Тому перебуваємо в режимі очікування.

Загалом серед конкурсантів є імена, які давно знайомі українцям, наприклад, Аліна Паш. Також присутні й ті, хто яскраво сяяв у 2021 році – Wellboy, Kalush Orchestra. Та й куди без учасників, які з першого разу не здаються. Йдеться про Cloudless, які хотіли поїхати на Євробачення у 2020 році.

І вже традиційно у списку фіналістів відбору на Євробачення є нові імена: Roxolana, Our Atlantic, Michael Soul.

Факти ICTV створили попереднє голосування за переможця національного відбору на Євробачення 2022, в якому кожен може відстояти свого фаворита.