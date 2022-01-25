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Аліна Паш, Wellboy чи Kalush? Хто поїде на Євробачення від України (голосування)

25 Січня 2022, 14:36
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Аліна Паш, Wellboy чи Kalush? Хто поїде на Євробачення від України (голосування)

Оргкомітет 24 січня викотив повний список фіналістів відбору на Євробачення 2022 року. Загалом до списку увійшли вісім учасників.

Ось так виглядав список фіналістів спочатку:

  • Аліна Паш – Тіні забутих предків
  • Cloudless – All be Alright
  • Kalush Orchestra – Stefania
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моє кохання
  • Roxolana – Girlzzz
  • Wellboy – Nozzy Bossy
  • Laud – Head Under Water

Проте який нацвідбір без скандалу, хоч і невеликого. Буквально після оголошення фіналістів у мережі з’явилася інформація, що трек Head Under Water співака Laud не відповідає правилам Євробачення. Річ у тому, що згідно з правилами конкурсу, трек не мав бути представлений раніше 1 вересня 2021 року. А ось пісня Head Under Water публікувалася на YouTube, хоч і в іншому вигляді, та й співав під гітару її інший виконавець.

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І тут незрозуміло, чи оргкомітет спочатку думав, що цього ніхто не помітить і пісня під шумок пройде, чи це просто факап, і спочатку ніхто каверзи не помітив.

Проте, хай там як, наслідком стало те, що Laud дискваліфікували, а його місце посів інший співак – Barleben із піснею Hear My Word.

Усі артисти давно записали та презентували пісні для журі. Проте поки що не всі їх представили великій публіці. Тому перебуваємо в режимі очікування.

Загалом серед конкурсантів є імена, які давно знайомі українцям, наприклад, Аліна Паш. Також присутні й ті, хто яскраво сяяв у 2021 році – Wellboy, Kalush Orchestra. Та й куди без учасників, які з першого разу не здаються. Йдеться про Cloudless, які хотіли поїхати на Євробачення у 2020 році.

І вже традиційно у списку фіналістів відбору на Євробачення є нові імена: Roxolana, Our Atlantic, Michael Soul.

Факти ICTV створили попереднє голосування за переможця національного відбору на Євробачення 2022, в якому кожен може відстояти свого фаворита.

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