Організатори національного відбору на Євробачення 2022 оголосили список фіналістів. За право представляти Україну на конкурсі змагатимуться вісім учасників:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All be Alright

Kalush Orchestra — Stefania

Laud — Head under water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Roxolana — Girlzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Користувачі мережі вже активно обговорюють фіналістів та висловлюють свої здогадки щодо майбутнього представника нашої країни на Євробаченні 2022.

Мої фаворити – це Roxolana, Kalush та Alina Pash. Хтось з них має точно перемогти!

Список фіналістів мені подобається!

Задоволений всіма, окрім Wellboy.

100% поїде Alina Pash.

Тільки Калуш, тільки перемога!

Мої фаворити пройшли! Супер.

Задоволений фіналістами.

Вболіватиму за Roxolana, у неї поки найкраща пісня серед усіх.

Шалено тішуся, що пройшла Alina Pash.

Шкода, що так мало дівчат у фіналі.

Я прям екстрасенс, майже всіх відгадав.

Список дуже цікавий.

Всі очікувані, крім Our Atlantic.

Michael Soul – у нього буде неймовірний номер. Подобається цей хлопчина!

Проте є багато й тих, хто залишився незадоволений вибором фіналістів та організацією цьогорічного відбору.

Ну ось навіщо Cloudless? Пісня ну дуже слабка.

Образливо, що Анця не взяли.

Я не зрозуміла, де гурт Анця?

Що це за ноунейми? Треш.

Сподіваюсь, що у наступному році СТБ повернеться.

Michael Soul, Cloudless, Kalush – жах.

Не є фаном жодного з цих артистів. Ні за кого не вболіваю!

Жесть! Сподіваюсь, що хоча б пісні будуть гідні.

До побачення, перемого. Ну, було геть неочікувано почути цих співаків. На біса було включати спершу ноунеймів у лист із 27 учасників, коли обрали лише відомих? – пишуть у мережі.

Варто зазначити, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі Громадського телеканалу UA: Перший. Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.

Склад журі організатори нацвідбору оголосять пізніше, бо ще не всі підтвердили свою участь.

Цьогоріч Суспільний мовник проводить нацвідбір без СТБ, оскільки вони завершили співпрацю. Міжнародний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.