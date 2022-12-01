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Учасники Нацвідбору на Євробачення презентують конкурсні пісні у прямому ефірі

1 Грудня 2022, 13:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Учасники Нацвідбору на Євробачення презентують конкурсні пісні у прямому ефірі
Джерело: Depositphotos

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2023 презентують конкурсні пісні у прямому ефірі. Онлайн-трансляція розпочалася о 13:00.

Свої треки представляють фіналісти. Всього їх 10. Крім того, сьогодні, 1 грудня, між учасниками відбудеться жеребкування, яке визначить, у якій послідовності вони виступатимуть у фіналі.

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Учасники фіналу:

  • 2TONE – Квітка
  • Angelina – Stronger
  • Demchuk – Alive
  • Fiinka – Довбуш
  • Jerry Heil – When God shut the door
  • Krutь – Колискова
  • Moisei – I’m Not Alone
  • OY Sound System – Ой, тужу
  • Tember Blanche – Я вдома
  • Tvorchi – Heart Of Steel

Список фіналістів став відомим 17 листопада. Хто представить Україну на Євробаченні 2023, стане відомо вже незабаром – 17 грудня під час фіналу, який відбуватиметься у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

Представника від України обиратимуть глядачі та журі (50 на 50), у складі якого Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна. Детальніше про правила голосування в Нацвідборі – читайте на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 67-й міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Ліверпулі (Велика Британія). У 2022 році Україну представляв гурт Kalush Orshestra, який отримав перемогу, але через те, що в нашій країні йде повномасштабна війна, конкурс проходити у нас не може.

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