Учасники Нацвідбору на Євробачення 2023 презентують конкурсні пісні у прямому ефірі. Онлайн-трансляція розпочалася о 13:00.

Свої треки представляють фіналісти. Всього їх 10. Крім того, сьогодні, 1 грудня, між учасниками відбудеться жеребкування, яке визначить, у якій послідовності вони виступатимуть у фіналі.

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Учасники фіналу:

2TONE – Квітка

Angelina – Stronger

Demchuk – Alive

Fiinka – Довбуш

Jerry Heil – When God shut the door

Krutь – Колискова

Moisei – I’m Not Alone

OY Sound System – Ой, тужу

Tember Blanche – Я вдома

Tvorchi – Heart Of Steel

Список фіналістів став відомим 17 листопада. Хто представить Україну на Євробаченні 2023, стане відомо вже незабаром – 17 грудня під час фіналу, який відбуватиметься у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

Представника від України обиратимуть глядачі та журі (50 на 50), у складі якого Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна. Детальніше про правила голосування в Нацвідборі – читайте на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 67-й міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Ліверпулі (Велика Британія). У 2022 році Україну представляв гурт Kalush Orshestra, який отримав перемогу, але через те, що в нашій країні йде повномасштабна війна, конкурс проходити у нас не може.