Співак Laud (справжнє ім’я – Владислав Каращук) прокоментував свою дискваліфікацію з нацвідбору на Євробачення 2022 від України.

Музикант сказав, що його заявлена ​​пісня Head Under Water була написана голландським сонграйтером Денієлом Ботінгом у 2018 році. Тоді ж вони разом із автором спробували записати її в експериментальному режимі. До цього Laud прикріпив відео того запису.

– Водночас ми зрозуміли, що Head Under Water – потенційний хіт. Тоді ж було вирішено відкласти реліз та включити композицію до мого сольного альбому. З 2018 року пісня пройшла значну обробку, в неї з’явилася нова форма, аранжування. Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року на моєму другому сольному альбомі Dual. Тоді її вперше почули та полюбили, – зазначив Laud.

Виконавець згадав ситуацію з переможцем Євробачення 2019 Дунканом Лоуренсом. Його пісня Arcade з’явилася на YouTube за кілька років до участі в пісенному конкурсі.

– Згідно з правилами пісенного конкурсу, композиції, які претендують на перемогу, не можуть бути видані раніше 1 вересня 2021 року. Якщо пісня з’явилася раніше, виконавець має якось доопрацювати її, і за законодавством про авторські права це вже інша композиція, – зазначив артист.

Він також наголосив, що перша версія Head Under Water – домашнє відео, яке за три роки зібрало лише 340 переглядів.

– Я звертаюся до Оргкомітету нацвідбору із закликом ухвалити рішення, що відповідає духу та цінностям міжнародного конкурсу. Дискваліфікація явного лідера відбору вимагає як мінімум консультації з EBU та отримання їхнього коментаря, рекомендації з огляду на попередній досвід, – сказав Laud.

Нагадаємо, 24 січня стала відома вісімка фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022. Згодом Оргкомітет нацвідбору ухвалив рішення про припинення участі Laud у відборі. Причина в тому, що заявлена ​​виконавцем пісня була оприлюднена ще у 2018 році.

Справа в тому, що автор пісні Head Under Water Денієл Ботінг опублікував її на своєму особистому YouTube-каналі.

Тепер замість Laud у фіналі нацвідбору виступить Barleben.