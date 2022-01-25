Оргкомітет Національного відбору Євробачення ухвалив рішення щодо припинення участі Laud у відборі. Представлена ​​музикантом пісня Head Under Water була оприлюднена в 2018 році. Це порушення правил.

Так, автор пісні Head Under Water Денієл Ботінг опублікував її на своєму YouTube-каналі майже чотири роки тому. Тепер замість Laud у фіналі нацвідбору виступить Barleben із піснею Hear My Words.

Відповідно до пункту 5.1 правил Нацвідбору на Євробачення, пісня має відповідати таким вимогам:

не оприлюднювалася, не виходила в реліз, не виконувалася публічно (цілком чи частково, в тому числі текст окремо від музики та навпаки);

не була доступна громадськості, наприклад, на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах чи в (напів-) відкритих для загального доступу базах даних;

не була використана в жодних комерційних цілях до 1 вересня 2021 року.

Сам Laud заявив, що хоч пісня і була записана у 2018 році, проте з того часу пройшла значну обробку – в неї з’явилися нова форма, аранжування.

Музикант зазначив, що єдиний офіційний реліз Head Under Water відбувся у грудні 2021 року. Тоді пісня увійшла до його другого сольного альбому Dual.

Тепер список фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022 має такий вигляд:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Стефанія

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – Girlzzzz

Wellboy – Nozzy Bossy

Фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.

Нагадаємо, 24 січня відбулася конференція, в рамках якої стали відомі не лише фіналісти відбору, а й порядок їхнього виступу. В якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022 – читайте на Фактах ICTV.