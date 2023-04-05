Авто – це не тільки про комфорт пересування, а й про небезпеку на дорогах. Що вища швидкість, то більшій небезпеці наражає водій як себе, так і інших учасників дорожнього руху. ДТП трапляються з усіма, зокрема й із зірками.

7 гучних ДТП із зірками Факти ICTV зібрали в матеріалі.

Остап Ступка

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4 квітня 2023 року український актор Остап Ступка влаштував аварію в центрі Києва. На своєму позашляховику він врізався в припаркований автомобіль, унаслідок чого одного чоловіка госпіталізували з травмами. Актор надув у драгер 1,62 проміле, за допустимої норми алкоголю в 0,2 проміле.

Дмитро Ступка

2014 року в ДТП також побував і син Остапа – Дмитро. Подія була в центрі Києва на вулиці Велика Васильківська, де іномарка Ступки врізалася в Ладу. Водія останнього авто госпіталізували з травмою руки. Пасажири Лади вважають, що в аварії винен актор.

Максим Михайлюк

Наприкінці 2021 року екс-Холостяк Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва. Пішохід перебігав через дорогу в недозволеному місці, а після ДТП його доправили в лікарню. Дружина потерпілого заявила, що чоловік вибіг за сигаретами.

Арнольд Шварценеггер

ДТП не оминають і голлівудських зірок – у лютому 2023 року Арнольд Шварценеггер збив велосипедистку на своєму позашляховику. На щастя, він їхав на невеликій швидкості, але постраждалу відвезли в лікарню в стабільному стані. За словами актора, жінка раптово звернула на його смугу руху.

MamaRika

У серпні 2022 року в аварію потрапила MamaRika. На той момент однорічний малюк був в автомобілі. Артистка протаранила машину, яка їхала попереду неї. Зірка додала, що авто перед нею різко загальмувало, і вона не встигла відреагувати. Дитину врятував ремінь безпеки – відбувся незначним переляком.

Дік Ван Дайк

У березні 2023 року 97-річний актор Дік Ван Дайк потрапив у ДТП за кермом власного авто. Він не впорався з керуванням на слизькій від дощу дорозі. Він отримав струс мозку, а поліція встановила, що він не був напідпитку на момент події.

Леслі Джордан

Іноді ДТП стають справжньою трагедією – у жовтні 2022 року Леслі Джордан загинув в аварії, врізавшись в одну з будівель у Голлівуді. Йому було всього 67 років.

Melovin

У ДТП також потрапив співак Melovin. Однак, він не був за кермом, і пересувався в таксі. Так, у транспорт в’їхав бус, через що в зірки боліла голова та коліно. Після цього він додав, що це другий день народження для нього.