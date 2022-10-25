Умер американский актер и певец Лесли Джордан. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет в результате ДТП.

Известно, что Джордан ехал по Голливуду, и в результате врезался в одно из зданий. Агент актера уже прокомментировал новость.

— Сегодня мир определенно стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только мегаталантливым человеком, с которым было приятно работать, но и предоставил эмоциональное убежище нации в один из самых трудных периодов. Знание того, что он покинул мир в разгар своей профессиональной и личной жизни, — единственное утешение, которое может быть сегодня, — сказал агент Джордана Дэвид Шауль.

За свою жизнь Лесли успел получить множество наград, и стать лауреатом Эмми. Он запомнится миру по ролям в фильмах Уилл и Грейс, Американская история ужасов и Пламенные сердца.

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Лауреатом Эмми он стал в 2006 году за эпизодическую роль в сериале Уилл и Грейс. Джордан играл трех разных персонажей в трех разных сезонах Американской истории ужасов Райана Мерфи.

Известно, что в 2020 году снова напомнил миру о себе, создав несколько смешных видео о карантине Covid-19. Тогда его ролики завирусились с молниеносной скоростью.

Напомним, что совсем недавно ушел из жизни шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в Гарри Поттере. Он умер в возрасте 72 лет, и в течение последних двух лет проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов.