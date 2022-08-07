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MamaRika вместе с маленьким сыном попала в ДТП

7 августа 2022, 11:23
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
MamaRika вместе с маленьким сыном попала в ДТП
Источник: MamaRika

Украинская певица MamaRika попала в аварию на дороге. Артистка рассказала, что в момент ДПН годовалый малыш был вместе с ней в автомобиле.

На своей странице в Instagram MamaRika поделилась, что она протаранила машину, которая ехала впереди нее.

Дело в том, что водитель того авто резко затормозил, а певица не успела среагировать, в результате чего и произошло столкновение.

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— Почему-то мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения, когда никто не включает поворотники и вытворяет, что хочет, — отметила MamaRika.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако сын артистки сильно испугался. Малыша уберег ремень безопасности.

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MamaRika ДТП
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