Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Он ехал по Лос-Анджелесу на своем внедорожнике и сбил велосипедистку.

Сам актер ехал на небольшой скорости, женщина внезапно свернула на его полосу из-за чего Арнольд не успел среагировать и затормозить.

На место происшествия прибыли спасатели, женщину доставили в больницу с незначительными травмами и в стабильном состоянии.

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Шварценеггер также был на месте происшествия и разговаривал с полицейскими. Правоохранительные органы пока что придерживаются того, что актер не виноват, однако расследование продолжается.

Также Арнольд взял велосипед женщины и отвез его чинить.

Стоит отметить, что это не впервые, когда актер попадает в ДТП. В январе 2022 года внедорожник Шварценеггера столкнулся с другими автомобилями.