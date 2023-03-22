Американский актер Дик Ван Дайк попал в ДТП за рулем собственного авто. 97-летний мужчина избежал серьезных травм.

Актер из фильма Ночь в музее за рулем Lexus LS 500 2018 года врезался в ворота, поскольку не справился с управлением из-за скользких от дождя дорог.

Дик получил сотрясение мозга, а из носа и рта у него шла кровь, однако от госпитализации актер отказался, поэтому медики оказали ему помощь на месте.

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Также установлено, что он не был в алкогольном или наркотическом опьянении. Однако он все равно вынужден будет пройти проверку, чтобы доказать свою способность управлять автотранспортом в связи с преклонным возрастом.