Якщо ви потрапили в ДТП, то покидати місце дорожньо-транспортної пригоди не варто. Для таких водіїв передбачена не тільки адміністративна відповідальність, а й кримінальна.

Штраф за втечу з місця ДТП в Україні 2023: яку суму доведеться заплатити, читайте в матеріалі.

Штраф за втечу з місця ДТП в Україні 2023

Із 2022 року штраф за втечу з місця ДТП складає 3 400 грн (адміністративна відповідальність, стаття 122-4 КУпАП). Також можливе позбавлення прав до двох років або адміністративний арешт від 10 до 15 днів.

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Втеча з місця ДТП вважається суттєвим недотриманням правил ПДР. Тому й штраф за таку помилку – не маленький.

За словами адвоката Анатолія Янчука, після приїзду поліції працівники органів складають протокол за статтею 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) і збирають докази для суду. Втікач в такому разі матиме право на адвоката.

Суд назначає та повідомляє учасникам ДТП про дату, час, ім’я судді та номер справи.

Під час суду водій пояснює, чому втік із місця ДТП. Після цього суддя надає можливість заявити різного роду клопотання, зокрема і прохання про звільнення від відповідальності через відсутність доказів вчинення порушення за ст. 122-4 КУпАП.

Кримінальна відповідальність за залишення місця ДТП

Окремої статті за залишення місця ДТП немає. Однак доволі часто судді притягають до відповідальності за статтею 286 КК України (про вчинення ДТП, що спричинило різного роду травми) та статтею 135 КК України (залишення в небезпеці).

Що робити, якщо ви потрапили у ДТП