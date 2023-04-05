Украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Киеве, находясь за рулем пьяным. Авария случилась в самом центре столицы — в Голосеевском районе на улице Федорова.

О ДТП также заявили в Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности водителя.

Сейчас смотрят

Так, по данным СМИ, речь идет об Остапе Ступке. Факты ICTV уже обратились в полицию за подтверждением.

Водитель двигался по дороге 4 апреля в 23:15 на авто Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в котором на тот момент был мужчина 1984 года рождения. В результате ДТП мужчина пострадал, и его с различными травмами увезли в больницу.

Известно, что за рулем Ступка был пьяным — актер надул в драггер 1,62 промилле при норме в 0,2 промилле.

Сейчас начато уголовное производство — Ступку обвиняют в нарушении ПДД, а именно — управление авто в состоянии опьянения.

Актеру грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что законно ездить за рулем можно с 0,2 промилле алкоголя в крови. Если выше нормы — это уже нарушение. За первый раз езды за рулем пьяным водитель будет оштрафован на 17 тыс. грн, а также лишен прав на один год. За повторное нарушение в течение года — 34 тыс. грн штрафа и лишением прав на 3 года. Также власти имеют полное право конфисковать транспортное средство.

Если водитель под хмельком становится виновником ДТП, его будет ждать наказание в виде лишения свободы. Точный срок может быть установлен только судом.