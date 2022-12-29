Певец Melovin попал в ДТП. В такси, в котором ехал артист, врезался бус.
Об этом исполнитель рассказал в Twitter, обнародовав соответствующие фото и видео. Melovin рассказал, что ехал покупать подарки и игрушки на елку.
З другим народженням мене.
Всім брют за мій рахунок ????
І такі поїздки на таксі бувають.
Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку.
Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі.
P.S куплю іграшки вже в Одесі pic.twitter.com/IoIgMxZqMs
— MELOVIN (@_MELOVIN_) December 28, 2022
— Со вторым рождением меня. Всем брют за мой счет. И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас возле эпика… Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает все, хорошо, что живы, — поделился певец.
Поклонники выразили ему свои слова поддержки, попросив беречь себя.
- Хорошо, что все хорошо.
- Кошмар. Береги себя.
- Будь осторожнее.
- Желаю тебе здоровя!
- К врачу все таки лучше сходить. — Пишут пользователи сети.