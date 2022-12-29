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Со вторым рождением меня! Melovin попал в ДТП в Киеве

29 декабря 2022, 19:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Melovin

Певец Melovin попал в ДТП. В такси, в котором ехал артист, врезался бус.

Об этом исполнитель рассказал в Twitter, обнародовав соответствующие фото и видео. Melovin рассказал, что ехал покупать подарки и игрушки на елку.

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— Со вторым рождением меня. Всем брют за мой счет. И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас возле эпика… Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает все, хорошо, что живы, — поделился певец.

Поклонники выразили ему свои слова поддержки, попросив беречь себя.

  • Хорошо, что все хорошо.
  • Кошмар. Береги себя.
  • Будь осторожнее. 
  • Желаю тебе здоровя!
  • К врачу все таки лучше сходить. — Пишут пользователи сети.
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Melovin ДТП ДТП в Киеве
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