Певец Melovin попал в ДТП. В такси, в котором ехал артист, врезался бус.

Об этом исполнитель рассказал в Twitter, обнародовав соответствующие фото и видео. Melovin рассказал, что ехал покупать подарки и игрушки на елку.

З другим народженням мене.

Всім брют за мій рахунок ????

І такі поїздки на таксі бувають.

Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку.

Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі. P.S куплю іграшки вже в Одесі pic.twitter.com/IoIgMxZqMs — MELOVIN (@_MELOVIN_) December 28, 2022

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— Со вторым рождением меня. Всем брют за мой счет. И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас возле эпика… Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает все, хорошо, что живы, — поделился певец.

Поклонники выразили ему свои слова поддержки, попросив беречь себя.