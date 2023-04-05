Авто — это не только о комфорте передвижения, но и об опасности на дорогах. Чем выше скорость — тем большей опасности подвергает водитель как себя, так и остальных участников дорожного движения. ДТП происходят со всеми, в том числе и со звездами.

7 громких ДТП со звездами Факты ICTV собрали в материале.

Остап Ступка

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4 апреля 2023 года украинский актер Остап Ступка устроил аварию в центре Киева. На своем внедорожнике он врезался в припаркованный автомобиль, в результате чего один мужчина был госпитализирован с травмами. Актер надул в драгер 1,62 промиле, при допустимой норме алкоголя в 0,2 промиле.

Дмитрий Ступка

В 2014 году в ДТП также побывал и сын Остапа — Дмитрий. Происшествие было в центре Киева на улице Большая Васильковская, где иномарка Ступки врезалась в Ладу. Водителя последнего авто госпитализировали с травмой руки. Пассажиры Лады считают, что в аварии виноват актер.

Максим Михайлюк

В конце 2021 года экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева. Пешеход перебегал через дорогу в неположенном месте, а после ДТП его доставили в больницу. Жена пострадавшего заявила, что мужчина выбежал за сигаретами.

Арнольд Шварцнеггер

ДТП не обходят и голливудских звезд — в феврале 2023 Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку на своем внедорожнике. К счастью, он ехал на небольшой скорости, но пострадавшую увезли в больницу в стабильном состоянии. По словам актера, женщина внезапно свернула на его полосу движения.

MamaRika

В августе 2022 года в аварию попала MamaRika. На тот момент годовалый малыш был в автомобиле. Артистка протаранила машину, которая ехала впереди нее. Звезда добавила, что авто перед ней резко затормозило, и она не успела отреагировать. Ребенка спас ремень безопасности — отделался незначительным испугом.

Дик Ван Дайк

В марте 2023 года 97-летний актер Дик Ван Дайк попал в ДТП за рулем собственного авто. Он не справился с управлением на скользкой от дождя дороге. Он получил сотрясение мозга, а полиция установила, что он не был пьян на момент происшествия.

Лесли Джордан

Иногда ДТП становятся настоящей трагедией — в октябре 2022 года Лесли Джордан погиб в аварии, врезавшись в одно из зданий в Голливуде. Ему было всего 67 лет.

Melovin

В ДТП также попал певец Melovin. Однако, он не был за рулем, и передвигался в такси. Так, в транспорт въехал бус, из-за чего у звезды болела голова и колено. После этого он добавил, что это второй день рождения для него.