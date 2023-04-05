Авто — это не только о комфорте передвижения, но и об опасности на дорогах. Чем выше скорость — тем большей опасности подвергает водитель как себя, так и остальных участников дорожного движения. ДТП происходят со всеми, в том числе и со звездами.
7 громких ДТП со звездами Факты ICTV собрали в материале.
Остап Ступка
4 апреля 2023 года украинский актер Остап Ступка устроил аварию в центре Киева. На своем внедорожнике он врезался в припаркованный автомобиль, в результате чего один мужчина был госпитализирован с травмами. Актер надул в драгер 1,62 промиле, при допустимой норме алкоголя в 0,2 промиле.
Дмитрий Ступка
В 2014 году в ДТП также побывал и сын Остапа — Дмитрий. Происшествие было в центре Киева на улице Большая Васильковская, где иномарка Ступки врезалась в Ладу. Водителя последнего авто госпитализировали с травмой руки. Пассажиры Лады считают, что в аварии виноват актер.
Максим Михайлюк
В конце 2021 года экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева. Пешеход перебегал через дорогу в неположенном месте, а после ДТП его доставили в больницу. Жена пострадавшего заявила, что мужчина выбежал за сигаретами.
Арнольд Шварцнеггер
ДТП не обходят и голливудских звезд — в феврале 2023 Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку на своем внедорожнике. К счастью, он ехал на небольшой скорости, но пострадавшую увезли в больницу в стабильном состоянии. По словам актера, женщина внезапно свернула на его полосу движения.
MamaRika
В августе 2022 года в аварию попала MamaRika. На тот момент годовалый малыш был в автомобиле. Артистка протаранила машину, которая ехала впереди нее. Звезда добавила, что авто перед ней резко затормозило, и она не успела отреагировать. Ребенка спас ремень безопасности — отделался незначительным испугом.
Дик Ван Дайк
В марте 2023 года 97-летний актер Дик Ван Дайк попал в ДТП за рулем собственного авто. Он не справился с управлением на скользкой от дождя дороге. Он получил сотрясение мозга, а полиция установила, что он не был пьян на момент происшествия.
Лесли Джордан
Иногда ДТП становятся настоящей трагедией — в октябре 2022 года Лесли Джордан погиб в аварии, врезавшись в одно из зданий в Голливуде. Ему было всего 67 лет.
Melovin
В ДТП также попал певец Melovin. Однако, он не был за рулем, и передвигался в такси. Так, в транспорт въехал бус, из-за чего у звезды болела голова и колено. После этого он добавил, что это второй день рождения для него.
З другим народженням мене.
Всім брют за мій рахунок ????
І такі поїздки на таксі бувають.
Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку.
Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі.
P.S куплю іграшки вже в Одесі pic.twitter.com/IoIgMxZqMs
— MELOVIN (@_MELOVIN_) December 28, 2022