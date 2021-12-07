В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием главного героя романтического реалити Холостяк 10, пилота Максима Михайлюка.

ДТП произошло вечером, 4 декабря, на улице Бойчука. По предварительным данным пешеход перебегал через дорогу в неположенном месте. Сам Михайлюк ехал в сторону Железнодорожного шоссе, как перед ним вдруг на дорогу выбежал мужчина.

Максим не сумел вовремя остановить машину и сбил пешехода. Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали.

— Я ехал, потом остановился на светофоре. Начали двигаться на зеленый свет, поехали, и здесь резко появились эти люди. Слева на право перебегали, — сказал водитель.

Михайлюк сказал, что сам не ударился и от помощи медиков отказался.

Жена пострадавшего прибыла на место аварии и рассказала, что ее муж вышел купить сигареты.

В полиции Киева подтвердили факт аварии с Михайлюком.

— Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа, — пишет Сегодня.

Факты ICTV обратились в полицию за комментарием по поводу подробностей ДТП, однако ответа пока не получили.

Сам Максим Михайлюк также никаких комментариев по случившемуся инциденту не давал и в Instagram публиковал лишь stories с самолета.