22 февраля в 2022 году приходится на вторник. Это зеркальная дата, которая имеет магическую силу — этот день считается самым энергетически сильным в 2022 году. Какие праздники отмечают 22 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.
Церковные праздники 22 февраля 2022
В этот день верующие чтут память святых Панкратия и Никиты. На сегодня сохранилось очень мало информации об этих исторических личностях. Панкратий прославился благодаря глубокой вере в Бога, за что и был награжден даром чудотворца. Он помогал бедным и исцелял больных.
Святой Никита также верил в Бога, и отказался от всех почестей и званий, живя очень скромно. Как и Панкратий, он был чудотворцем, долгое время скитался и исцелял тех, кто в этом нуждался.
В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.
Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.
Народные приметы на 22 февраля:
- Если будет холодно днем — зима останется надолго
- Запотевшие стекла в доме — скоро наступит тепло.
- Много снега на ветках деревьев к хорошему урожаю.
Что нельзя делать:
- Запрещено ссориться — есть вероятность потерять удачу.
- Нельзя выносить мусор в этот день, а также выходить вечером.
Международные праздники:
- 22 февраля отмечают Международный день поддержки жертв преступлений.
- Также на сегодня приходится Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.
Национальные праздники:
В этот день Сент-Люсия отмечает свой День независимости. Этот праздник островное государство отмечает с 1979 года.