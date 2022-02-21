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День скаутов и размышлений: какой праздник 22 февраля

21 февраля 2022, 10:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День скаутов и размышлений: какой праздник 22 февраля
Источник: Dreamstime

22 февраля в 2022 году приходится на вторник. Это зеркальная дата, которая имеет магическую силу — этот день считается самым энергетически сильным в 2022 году. Какие праздники отмечают 22 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Церковные праздники 22 февраля 2022

В этот день верующие чтут память святых Панкратия и Никиты. На сегодня сохранилось очень мало информации об этих исторических личностях. Панкратий прославился благодаря глубокой вере в Бога, за что и был награжден даром чудотворца. Он помогал бедным и исцелял больных.

Святой Никита также верил в Бога, и отказался от всех почестей и званий, живя очень скромно. Как и Панкратий, он был чудотворцем, долгое время скитался и исцелял тех, кто в этом нуждался.

В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.

Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.

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Народные приметы на 22 февраля:

  • Если будет холодно днем — зима останется надолго
  • Запотевшие стекла в доме — скоро наступит тепло.
  • Много снега на ветках деревьев к хорошему урожаю.

Что нельзя делать:

  • Запрещено ссориться — есть вероятность потерять удачу.
  • Нельзя выносить мусор в этот день, а также выходить вечером.

Международные праздники:

  • 22 февраля отмечают Международный день поддержки жертв преступлений.
  • Также на сегодня приходится Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.

Национальные праздники:

В этот день Сент-Люсия отмечает свой День независимости. Этот праздник островное государство отмечает с 1979 года.

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