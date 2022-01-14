14 января — особая дата для всех Василиев. Именно в этот день владельцы этого прекрасного имени отмечают день ангела. Не забудьте поздравить знакомых и друзей! Чтобы вы смогли сделать это еще проще, мы подготовили для вас оригинальные короткие поздравления в СМС.

Имя Василий имеет очень изысканное значение, хоть и считается довольно простым и распространенным в Украине. Оно происходит от древнегреческого слова, которое переводится как царь. Именно поэтому у Василиев часто есть “королевские” привычки.

Василий никогда не оставит в беде беззащитных и до последнего будет защищать близких. Несмотря на свою гордость, Васи выделяются среди других своей добротой.

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С днем ​​ангела тебя, Василий,

Поздравляю искренне, друг мой!

Пусть праздник принесет усилий,

Пусть счастье принесет в дом твой!

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Василий, поздравляю тебя с твоим днем! Желаю тебе не потерять свой безумный пыл и сохранить огонек в глазах! Достигай успехов и радуй родных!

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Василек, с праздником тебя! Пусть твой ангел охраняет тебя от всех бед! Наслаждайся жизнью и искренне радуйся! Пусть все зло обходит тебя стороной!

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С днем ​​ангела, Василий! Пусть все твои мечты исполняются. Желаю тебе верных друзей, счастливых дней и больших успехов!

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Пусть хранитель твой тебя оберегает,

Любви, согласия, добра тебе желаю!

С днем ​​ангела, Вася, я тебя поздравляю!

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Дорогой друг! Хочу поздравить тебя с днем ​​ангела! Пусть в твою жизнь приходят чудеса! Пусть каждый день дарит тебе вдохновение и радость!

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В этот день я от души тебе желаю

Эмоций позитивных и любви,

С днем ангела, Василий, поздравляю,

Момент счастливый в жизни ты лови!

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Василий, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Спасибо за то, что ты есть в моей жизни! Пусть в твоем сердце замелькают вдохновение и любовь!

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Василий, искренне поздравляю!

Радости тебе желаю!

Пусть тебя ангел оберегает,

Все беды пусть прочь отгоняет!

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Василий, с днем ​​ангела тебя! Желаю тебе изобилия, успехов в карьере, семейного счастья и удачи по жизни! Не обращай внимания на все проблемы и иди вперед с гордо поднятой головой! Пусть твой ангел оберегает тебя!

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Сегодня особенный день, ведь свои именины празднует самый умный и привлекательный парень! С днем ​​ангела, Василий! Поздравляю и крепко обнимаю!

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Василек, поздравляю тебя! Пусть рядом всегда будут верные и искренние друзья, с которыми не страшны никакие беды! Улыбайся чаще и наслаждайся каждым мгновением жизни!

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Васильев день лучше встречать в кругу семьи. Щедро накрытый стол – главное украшение этого праздника, так что не поленитесь приготовить что-нибудь вкусненькое и угостить близких и родных.