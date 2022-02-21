22 лютого 2022 року припадає на вівторок. Це дзеркальна дата, яка має магічну силу — цей день вважається найенергетичнішим у 2022 році. Які свята відзначають 22 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.

Церковні свята 22 лютого 2022

Цього дня віряни вшановують пам’ять святих Панкратія та Микити. На сьогодні збереглося дуже мало інформації щодо цих історичних особистостей. Панкратій прославився завдяки глибокій вірі в Бога, за що був нагороджений даром чудотворця. Він допомагав бідним та зцілював хворих.

Святий Микита також вірив у Бога, і відмовився від усіх почестей та звань, живучи дуже скромно. Як і Панкратій, він був чудотворцем, довгий час поневірявся і зцілював тих, хто цього потребував.

У цей день селяни плели постоли з лику та льону. У народі вважалося, що й почати лікувати хворобу на Панкратія, вона швидко піде.

Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, ​​Василь та Тихон.

Народні прикмети на 22 лютого:

Якщо буде холодно вдень – зима залишиться надовго

Запітнілі шибки в будинку – незабаром настане тепло.

Багато снігу на гілках дерев для гарного врожаю.

Що не можна робити:

Заборонено сваритися — є ймовірність втратити удачу.

Не можна виносити сміття цього дня, а також виходити увечері.

Міжнародні свята:

22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів .

. Також на сьогодні приходиться Всесвітній день роздумів та День засновників руху скаутів.

Національні свята:

Цього дня Сент-Люсія відзначає свій День незалежності. Це свято острівна держава відзначає з 1979 року.

<<< Яке свято 21 лютого

Яке свято 23 лютого >>>