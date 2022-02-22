23 февраля в 2022 году приходится на среду. Какие праздники отмечают 23 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Церковные праздники 23 февраля 2022

Также сегодня почитают память святого Прохора Лебедника — монаха Печерского монастыря. Он получил свое прозвище благодаря лободе, которую ел вместо обычного хлеба. Во время голода в Киеве он раздавал печеный хлеб из лободы всем нуждающимся — если взять буханку из его рук, то она казалась сладкой и приятной на вкус.

Именины 23 февраля отмечают Валентина, Анна, Антон, Аркадий, Галина, Прохор, Симон, Поликарп, Серенус, Харлампий, Изабелла.

Народные приметы:

Если лошадь ложится на землю — скоро потеплеет;

Если вороны садятся на верхушки деревьев — скоро выпадет снег;

Если на ночном небе ясная Луна — грядут дожди.

Что нельзя делать:

В этот день запрещено ссориться со своими близкими и коллегами по работе — это будет иметь плохие последствия.

Также запрещено кардинально менять свои планы — такие решения не приведут ни к чему хорошему.

Откладывать свои дела на потом нельзя — можно попрощаться с удачей.

Международные праздники:

23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. В этот день во многих странах акцентируют внимание на стерилизации животных.

Национальные праздники:

Крошечное государство Бруней в Юго-Востоке Азии празднуют свой Национальный день .

. Государство Гайана на северо-востоке Южной Америки отмечает День Республики .

. В Японии жители страны празднуют День рождения императора.

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