23 февраля в 2022 году приходится на среду. Какие праздники отмечают 23 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.
Церковные праздники 23 февраля 2022
Также сегодня почитают память святого Прохора Лебедника — монаха Печерского монастыря. Он получил свое прозвище благодаря лободе, которую ел вместо обычного хлеба. Во время голода в Киеве он раздавал печеный хлеб из лободы всем нуждающимся — если взять буханку из его рук, то она казалась сладкой и приятной на вкус.
Именины 23 февраля отмечают Валентина, Анна, Антон, Аркадий, Галина, Прохор, Симон, Поликарп, Серенус, Харлампий, Изабелла.
Народные приметы:
- Если лошадь ложится на землю — скоро потеплеет;
- Если вороны садятся на верхушки деревьев — скоро выпадет снег;
- Если на ночном небе ясная Луна — грядут дожди.
Что нельзя делать:
- В этот день запрещено ссориться со своими близкими и коллегами по работе — это будет иметь плохие последствия.
- Также запрещено кардинально менять свои планы — такие решения не приведут ни к чему хорошему.
- Откладывать свои дела на потом нельзя — можно попрощаться с удачей.
Международные праздники:
23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. В этот день во многих странах акцентируют внимание на стерилизации животных.
Национальные праздники:
- Крошечное государство Бруней в Юго-Востоке Азии празднуют свой Национальный день.
- Государство Гайана на северо-востоке Южной Америки отмечает День Республики.
- В Японии жители страны празднуют День рождения императора.