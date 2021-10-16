16 октября не отличаются женские именины. День ангела сегодня празднует Петр.

А кроме него еще Антон, Денис, Иван, Павел, Ян.

Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Петра в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.

Поздравления с днем ангела Петра в открытках

Поздравления с днем ангела Петра в СМС

***

Будь мужественным, радуй своих ближних,

Того кто рядом, понимай.

И ангел в одеждах белоснежных

Да хранит тебя, Петр!

***

Петр, пусть жизнь, как вышивка

Изобилует цветами добра и любви,

В сердце пусть любовь цветет упоительно,

Ангел убережет от судьбы злой.

Да будет тебе синее небо

А рядом всегда только хорошие люди.

Пусть ангел всегда молится за тебя,

И долюшка твоя счастливая будет!

***

Пусть хороший урожай жизнь дарит,

Любовь и вера в душе живут.

Сегодня ангел в небесах празднует

И ты, Петр, о празднике не забудь.

Пусть ангел защитит от всего злого,

Дарит счастье волшебный разнообразие,

Добра, надежды, помощи от Бога,

И чистый и безоблачный горизонт.

***

У Петра сегодня именины —

Красивый праздник у доброго человека.

Хочется много пожелать:

Отчаяния и сомнений не знать,

Ангел пусть всегда помогает

Счастье и здоровье посылает.

Значение имени Петр

Имя Петр появилось впервые в Древней Греции и в переводе с греческого оно означает камень, скала, его трактуют и как непоколебимый, твердый. Позже от имени Петр произошло красивое женское имя Петра.

Имя Петр имеет много аналогов. Покровитель рыбаков, христианский святой апостол носил имя Петр. Для католиков он до сих пор первым папой Римским. Такое имя, если следовать истории, дал ему Иисус, само же имя происходит от прозвища Кифа, что значит по армейскому словаре камень.

Характеризует Петра, как мужественного, сильного мужчины. Он иногда ведет себя авторитарно, не в силах скрывать свои эмоции вопреки перечисленным качествам. Приятный, не жадный, темпераментный и вместе с тем нежный и сердечный человек.

Петр находится в образе правильного, податливого человека, но так кажется только ему. Он жаждет восхищения, признания его достоинств, добивается, чтобы его ценили окружающие люди. На пути к достижению этого он проявляет свою волю и сильный характер, ради таких стремлений Петр готов на все.