Война кардинально изменила жизнь всех украинцев. Это настоящее испытание, которое ставит под угрозу не только жизни каждого человека, но и целых семей. Некоторые отношения так и не смогли преодолеть трудность ситуаций по тем или иным причинам. Это случается даже с украинскими звездами.

Пары, которые не выдержали войну — читайте далее в материале.

Дантес и Дорофеева

Звездная пара заявила о разводе в марте — тогда Владимир и Надя заявили, что делают это по обоюдному согласию. Спустя время певицу увидели в объятиях с другом Дантеса — ресторатором Кацуриным. Автор Девочки Оли также не отставал и закрутил роман с бывшей женой Михаила — Дашей Кацуриной. Кстати, Надя и Миша поженились в середине июля 2023-го.

Антон Савлепов и Ирина Горбачова

Солист Quest Pistols продолжил тендецию — об этом стало известно в апреле 2023 года. Как оказалось, во вемя войны Ирина продолжала жить в России, а Антон делал все, чтобы помочь ВСУ. Весной этого года артист заявил, что уже полгода не поддерживал с ней контакт.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Известные блогеры удивили своим решением расстаться фанатов еще в январе 2023 года — тогда знаменитости заявили, что перенасытились друг другом и теперь имеют не так много общего. Официально развод закончился в июне, но у них остались нейтральные родительские отношения на фоне общего ребенка.

Оксана Билозир и Роман Недзельский

О решении певицы стало известно в апреле 2023 года. Роман узнал о разводе через повестку в суд, но он так и не смог явиться, поскольку защищает страну с оружием в руках. Вместе пара прожила почти 33 года. Недзельский заявляет, что подобное часто случается в рядах армии.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

О разводе стало известно в октябре 2023 — после двух лет брака пара решила разойтись. Их свадьба состоялась в 2020 году. Впрочем, теперь ведущий закрутил новый роман — его новой избранницей стала журналистка Катя Полтавская, с ней артист уже вовсю обсуждает ремонт в доме, который принадлежит ему и его бывшей жене.