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Якщо не мирно, тоді через суд: ексдружина Остапчука звернулася до нього щодо спільного будинку

17 Липня 2023, 20:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк пригрозила йому судом, якщо він не погодиться на мирове рішення щодо їхнього спільного будинку.

Так, зараз Остапчук активно облаштовує житло, придбане в шлюбі з Христиною, з новою коханою Катериною Полтавською. Горняк каже, що з нею він не йде на контакт, а тому вона шукає адвоката для консультації.

– Сімейні адвокати, я загубила ваші контакти, напишіть мені, є питання. Дуже хочу жити у своєму будинку в Золоче прованс, а кажуть, там ремонт починають. Боюся, мою кімнату оформлять не так, як я люблю, – з часткою жарту написала нотаріус в Instagram-stories.

Додає, знає, що ці дописи побачить колишній чоловік, а тому наголошує, прагнула вирішити все мирно, однак не хоче, щоб їй брехали та крали.

Кристина Горняк обращение к Владимиру Остапчуку

– Навіть готова була відійти від рівності частки. Хоча всі крутили мені у скроні, що ні, так не повинно бути… Але я не хочу, щоб мене обманювали, брехали і крали. Я готова розмовляти і домовлятися. Але в односторонньому порядку не виходить, тому курс на Золоче прованс, – продовжила Горняк.

Також каже, до суду доводити справу не дуже хочеться, адже це бруд і негатив, однак поки вона хоче за законом і як домовлялися, інша сторона хоче все собі.

– Але я слово стримую зазвичай. Якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Я мовчала на іншу тему… Тоді будемо всі разом мені повертати моє, і дівчаткам буде урок, як не бути такою дурною, як я, – сказала Христина.

Кристина Горняк к Владимиру Остапчуку

Зазначимо, Володимир Остапчук наразі дійсно активно облаштовує будинок із новою коханою, яка також допомагає йому в цій справі.

Зі свого боку ще на початку червня Горняк коментувала візит Полтавської до її з Остапчуком будинку. Тоді Христина була обурена тим фактом, що вона про це нічого не знає, і пожартувала з приводу того, що якщо їхні частки рівні, тоді житимуть вони в ньому втрьох.

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Фото: Христина Горняк

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