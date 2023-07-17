Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк пригрозила йому судом, якщо він не погодиться на мирове рішення щодо їхнього спільного будинку.

Так, зараз Остапчук активно облаштовує житло, придбане в шлюбі з Христиною, з новою коханою Катериною Полтавською. Горняк каже, що з нею він не йде на контакт, а тому вона шукає адвоката для консультації.

– Сімейні адвокати, я загубила ваші контакти, напишіть мені, є питання. Дуже хочу жити у своєму будинку в Золоче прованс, а кажуть, там ремонт починають. Боюся, мою кімнату оформлять не так, як я люблю, – з часткою жарту написала нотаріус в Instagram-stories.

Додає, знає, що ці дописи побачить колишній чоловік, а тому наголошує, прагнула вирішити все мирно, однак не хоче, щоб їй брехали та крали.

– Навіть готова була відійти від рівності частки. Хоча всі крутили мені у скроні, що ні, так не повинно бути… Але я не хочу, щоб мене обманювали, брехали і крали. Я готова розмовляти і домовлятися. Але в односторонньому порядку не виходить, тому курс на Золоче прованс, – продовжила Горняк.

Також каже, до суду доводити справу не дуже хочеться, адже це бруд і негатив, однак поки вона хоче за законом і як домовлялися, інша сторона хоче все собі.

– Але я слово стримую зазвичай. Якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Я мовчала на іншу тему… Тоді будемо всі разом мені повертати моє, і дівчаткам буде урок, як не бути такою дурною, як я, – сказала Христина.

Зазначимо, Володимир Остапчук наразі дійсно активно облаштовує будинок із новою коханою, яка також допомагає йому в цій справі.

Зі свого боку ще на початку червня Горняк коментувала візит Полтавської до її з Остапчуком будинку. Тоді Христина була обурена тим фактом, що вона про це нічого не знає, і пожартувала з приводу того, що якщо їхні частки рівні, тоді житимуть вони в ньому втрьох.

Фото: Христина Горняк