Певица Оксана Билозир развелась со своим мужем Романом Недзельским. Пара прожила в браке почти 33 года, и решение артистов удивило общество.

Впервые об этом признался сам Роман в одном из последних интервью. Музыкант, и с начала вторжения РФ и военный ВСУ заявил, что инициатором такого решения стала Оксана. Сам он об этом узнал через повестку в суд, но из-за службы не смог попасть на заседание.

— Мы прожили почти 33 года, а развелись в конце 2022. Получил повестку в суд и нас разлучили. Из-за службы я трижды не попал в суд, из-за чего нас развели автоматически. Я был против этого, — заявил Недзельский.

Музыкант добавил, что на сегодня они не являются мужем и женой. Сейчас артисты почти не поддерживают связь — до сих пор неизвестно, что именно стало причиной такого решения.

— У нас в армии есть проблема, когда мужчины узнают, что теряют семьи. Я был одним из военных психологов, кто успокаивал сослуживцев, хоть и у меня такая же ситуация, — заявил Роман.

Недавно свой развод вспомнила британская певица Адель — она расплакалась, вспоминая расставание с бизнесменом Саймоном Конекки. То время было очень сложным для артистки, и после отдыха она поняла, что пора брать себя в руки.