Надя Дорофеева и Владимир Дантес разошлись

Украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака. Об этом пара сообщила в Instagram.

– Мы очень любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали теми, кем есть, подставляя плечо помощи в самые трудные моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей воле. Никогда не будет удобного времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно, это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту, — написали артисты.

История любви Нади и Владимира началась 5 августа 2011 года в поезде, когда они ехали на совместный концерт. А поженилась пара 8 июля 2015 года после четырех лет отношений.

– Двое молодых людей, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих.

Артисты добавили, что, несмотря на разрыв отношений, они остаются друзьями.