Полномасштабная война — ужасное и трагическое событие, с которым столкнулась наша страна и все ее граждане в 2022 году. Мы все как никогда объединились, чтобы доказать нашему врагу, что мы непобедимы. Кроме того, что украинцы стали одним целым, кто-то в это время даже нашел свою любовь.

Настоящим чувствам война — не преграда, и никогда не знаешь, где и во время каких событий встретишь свою вторую половинку. Факты ICTV составили подборку звезд, которые нашли любовь во время войны, среди них певицы Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, модель Даша Астафьева, ведущий Владимир Остапчук, актер Тарас Цымбалюк.

Надя Дорофеева — Михаил Кацурин

Во время войны стало известно о том, что Надя Дорофеева и певец Владимир Дантес решили разойтись. Саму причину такого решения они не озвучивали, однако она очевидна.

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Спустя немного времени Надя призналась, что состоит в отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным, который являлся другом семьи.

Влюбленные не скрывают своих чувств и даже записывают совместные песни, чего Дорофеева не делала с Дантесом.

Наталья Могилевская

Артистка призналась, что нашла свою любовь во время войны, несмотря на то, что с этим мужчиной они были знакомы 20 лет назад. Кто стал избранником певицы, Наталья не признается. Говорит, сейчас не время.

Возможно, после нашей победы Могилевская таки представит своего возлюбленного, с которым хочет построить семью. Известно, что живут они вместе.

Даша Астафьева

Модель также не раскрывает личность своего избранника. Кроме того, Даша говорила, что сейчас не время для отношений, но сердцу не прикажешь.

По словам Астафьевой, бойфренд оригинально за ней ухаживал, а потому — покорил ее сердце.

Владимир Остапчук

Официальных комментариев по этому поводу телеведущий не давал, однако очевидно, что он развелся с женой и закрутил новый роман.

Избранницей Остапчука стала журналистка Екатерина Полтавская. Более того, хоть они и не раскрывают своих отношений, в их социальных сетях можно заметить много похожих вещей, например — одинаковые локации.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Екатерина однажды намекнула, что начала встречаться с Владимиром уже тогда, когда он был холостяком. Сам Остапчук и его экс-возлюбленная Кристина Горняк ничего по поводу развода не говорили.

Тарас Цымбалюк — Светлана Готочкина

Актер Тарас Цымбалюк также развелся с женой, визажисткой Тиной Антоненко во время войны. Долго мужчина не был в статусе холостяка, и вскоре стало известно о его романе с ресторатором Светланой Готочкиной.

Какое-то время влюбленные скрывали личности друг друга, однако поклонники практически сразу рассекретили их роман, который уже вскоре подтвердили и они сами.

Как видим, примеров среди звезд — множество. Если вы сейчас одиноки, кто знает — вдруг и вам повезет встретить свою вторую половинку в это сложное время, когда нам всем так нужна поддержка друг друга.