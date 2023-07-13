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Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились — первые фото

13 июля 2023, 15:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорофєєва і Кацурін

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились. Об этом певица рассказала в Instagram и показала фото со свадьбы.

— Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть, — подписала снимок Дорофеева.
На снимках можно увидеть, как певица красуется в бежевом свадебном платье и фате в пол, а вот Кацурин нарядился на торжество в кеды и костюм “тройку”. На снимках новая семья выглядит гармонично.
Пользователи сети уже отреагировали на это радостное событие:
  • Все-таки это была не субсидия.
  • Так а как же оформление субсидии? Это опять в очередях стоят.
  • Платье шикарное! Удачи вам.
  • Так натурально и красиво, мы счастливы за вас.
Напомним, что первые слухи о женитьбе Нади и Михаила возникли еще в начале лета. О тайной церемонии заявил один из блогеров. В это время в Киев также приезжала и мама артистки — вполне возможно, что на свадьбу. Мероприятие оставалось в тайне благодаря строгим требованиям к гостям — им пришлось заклеить камеры на смартфонах. Всего гостей было не больше 70.
Уже после этого Дорофееву и Кацурина увидели в ЦПАУ — это только подогрело слухи. Обсуждения в сети заставили певицу отреагировать — она отшутилась, что пришла с Михаилом за субсидиями.

Теги
Свадьба Міша Кацурін Надя Дорофеева
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