Даша Квиткова и Никита Добрынин больше не вместе. О расставании пары Даша Квиткова впервые рассказала в интервью Маше Ефросининой.

— Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение двоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал, — сказала Даша.

После расставания пара продолжает посещать психолога, чтобы их отношения не отражались на сыне.

По словам Квитковой, в отношениях с Добрыниным никогда не было измены или абьюза. Но в какой-то момент пара перенасытилась друг другом и начала двигаться с разной скоростью.

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— Я разрывалась, меня не хватало. На сына, на работу — да. На него — нет. У нас началась игра, кто кого больше кольнет.

Напомним, Никита Добрынин был главным героем девятого сезона романтического реалити Холостяк, в котором победила Даша Квиткова.

Это первый случай в истории проекта в Украине и третий в мире, когда пара смогла не только сохранить отношения после Холостяка, но и жениться. Свадьба Квитковой и Добрынина должна была состояться на Бали, но потом влюбленные решили пожениться в Киеве. Торжество сыграли в августе 2020 года на берегу Днепра.

В июле 2021 года Квиткова и Добрынин стали родителями – у пары родился сын Лев. До появления на свет первенца супруги успели купить и оборудовать загородный дом.

В сентябре 2022 года, после двух лет брака Квиткова и Добрынин обвенчались.