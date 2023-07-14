Блогер Даша Квиткова и Никита Добрынин показали, как вместе отпраздновали день рождения сына. 13 июля Льву исполнилось два годика.

Радостным событием мама именинника похвасталась в Instagram.

Бывшая пара устроила вечеринку, на которой присутствовали близкие и друзья. Гости оценили аниматоров, фотозону и именной тортик. Также Квиткова показала трогательные снимки, где обнимает малыша и радуется его празднику.

— Спасибо, что два года назад ты выбрал меня своей мамой. Пусть я не идеальна, но сделаю все, чтобы ты был самым счастливым мальчиком на свете. Спасибо, что учишь меня необъятности любви и даришь мне бесконечный поток силы и энергии, — заявила Даша.

Напомним, что праздник для малыша повели даже несмотря на развод Квитковой и Добрынина — их официальное расставание состоялось в начале лета. Причина — перенасыщение друг друом. Блогер заявила, что после развода у них нейтральные отношения и они будут концентрировать внимание на воспитании ребенка.

Недавно был день рождение и у самой Даши — Квиткова рассказала о подарке от Добрынина. Ее бывший муж подарил ей букет цветов, когда забирал малыша к себе.