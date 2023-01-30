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Объединенные музыкой: Евровидение 2023 получило новый слоган и логотип

30 января 2023, 20:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення
Источник: Depositphotos

В Ливерпуле показали логотип и слоган Евровидения 2023. Так, фраза звучит как United by music и переводится как Объединенные музыкой. Также это умело обыгрывается название страны — United Kingdom.

Очевидно, что такой слоган касается войны в Украине с Россией — на нашу помощь пришла Европа, Великобритания и США, чтобы вместе бороться со злом и тьмой.

Логотип выглядит достаточно абстрактно, и на первый взгляд имеет сразу два значения. Визуально он напоминает разноцветный волчок, или же сердца сразу в четырех цветах — желтом, черном, синем и розовом. 

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Пока официального релиза нет, и о слогане с логотипом станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, что Евровидение 2023 состоится в Британии в начале мая. Украинцы также будут участвовать в музыкальном конкурсе, и нашу страну будет представлять дуэт Tvorchi. Они появятся на сцене Ливерпуля с песней Heart of Steel. Композиция о стальном сердце, закаленном испытаниями. Эндрю и Джеффри заявили, что они сделают все возможное, чтобы достойно представить Украину, и чтобы на них все смотрели и брали пример.

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