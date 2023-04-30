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Матиме особливу місію. Руслана все ж з’явиться у фіналі Євробачення

30 Квітня 2023, 11:29
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
Матиме особливу місію. Руслана все ж з’явиться у фіналі Євробачення
Джерело: Getty Images

Українська співачка Руслана Лижичко все ж виступить на пісенному конкурсі Євробачення.

Про це повідомив режисер та креативний директор цьогорічного Євробачення Герман Нєнов, пише Унісон.

Він зазначив, що виступ Руслани відбудеться наживо зі столиці України, і її поява “матиме особливу місію”.

 

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Допис, поширений унісон (@unison_ukraine)

Раніше стало відомо, що співачку Руслану, яка зі своєю піснею Wild Dances завоювала першу перемогу для України на Євробаченні у 2004 році, не покликали виступати у фіналі цьогорічного Євробачення.

Згодом на розголос довкола виступу Руслани на Євробаченні відреагувало Суспільне. За ініціативою мовника, Руслану внесли до конкурсної програми.

Теги
Євробачення Руслана
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