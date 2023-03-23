В сети активно начали обсуждать то, что песня представительницы Швеции Loreen для Евровидения 2023 под названием Tattoo является плагиатом. Ее сравнивают с композицией украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.

По словам Ньютон, в последние дни она получила множество сообщений от поклонников по этому поводу, поэтому решила расставить точки над i. Артистка сказала, что не видит в этом ничего плохого и пожелала Loreen победы.

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— Ребята! Я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! И я желаю Loreen снова победить на Евровидении, — прокомментировала Мика.

Она добавила, что жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен и их звучания — одинакового или нет.

— Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга, — подчеркнула Ньютон.

Loreen — Tattoo

Мика Ньютон — В плену

Стоит отметить, что схожесть в мелодиях действительно есть, однако повлияет ли это на участие Loreen в Евровидении 2023 — пока неизвестно. Более того, по прогнозам букмекеров, Швеция сейчас первая в списке на победу.

Отметим и то, что Loreen уже участвовала в Евровидении. В 2012 году она заняла первое место на конкурсе.