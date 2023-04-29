Злата Огневич стала спикером Украины на Евровидении 2023

Украинская певица Злата Огневич будет объявлять баллы национального жюри от Украины на Евровидении 2023 в Ливерпуле.

Об этом заявила глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

— К сожалению, из-за российского полномасштабного вторжения в этом году мы не можем принять Евровидение у себя дома, но, несмотря на все, Украина будет вживую в гранд-финале шоу в лице нашей пресс-секретаря. 13 мая в прямом эфире из самого сердца Украины Злата объявит, кому именно наша страна отдала самый высокий балл, — отметила она.

Злата Огневич с песней Gravity представляла Украину на Евровидении 2013 в Мальме и заняла третье место.

Роль спикера на Евровидении для Огневич уже не первая — певица объявляла баллы от Украины в 2017 году, когда Киев принимал конкурс после победы Джамалы.

После прошлогоднего скандала с баллами на Евроивдении украинцам предложили выбрать состав национального жури в Дії. Голосование закрыли 5 апреля, в нем приняли участие более 724 тыс. украинцев. Кто будет оценивать выступления представителей других стран от имени Украины, станет известно уже 13 мая.