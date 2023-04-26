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Чарльз III зажег огни! Появилось первое фото сцены Евровидения 2023

26 апреля 2023, 17:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Источник: Getty Images

Стало известно, какой будет сцена международного музыкального конкурса Евровидение 2023. Первое фото готовой площадки появилось на официальной странице конкурса.

— Сцена готова! — отметили организаторы.

Сцену Евровидения 2023 торжественно открыли король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Монархи зажгли огни конкурса под саундтрек Евровидения 2023, созданный украинским композитором Михаилом Некрасовым. Затем они познакомились с ведущими, среди которых фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Полуфиналы Евровидения 2023 пройдут 9 и 11 мая в Ливерпуле, финал конкурса запланирован на 13 мая.

Прошлогодняя победа Украины обеспечила группе Tvorchi с песней Heart of Steel выступление сразу в финале.

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The Hardkiss Евровидение Чарльз ІІІ
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