Стало известно, какой будет сцена международного музыкального конкурса Евровидение 2023. Первое фото готовой площадки появилось на официальной странице конкурса.

— Сцена готова! — отметили организаторы.

Сцену Евровидения 2023 торжественно открыли король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Монархи зажгли огни конкурса под саундтрек Евровидения 2023, созданный украинским композитором Михаилом Некрасовым. Затем они познакомились с ведущими, среди которых фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Полуфиналы Евровидения 2023 пройдут 9 и 11 мая в Ливерпуле, финал конкурса запланирован на 13 мая.

Прошлогодняя победа Украины обеспечила группе Tvorchi с песней Heart of Steel выступление сразу в финале.