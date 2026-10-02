Большинство международных автобусов прибывает на автовокзал Варшава–Западная. За месяц станция обслуживает около 14 000 отправлений, включая 1800 заграничных направлений. Одно из них — автобус Днепр – Варшава. Пассажирам доступно множество дневных и ночных рейсов с разным временем в пути и остановками. А забронировать билеты на автобус Днепр – Варшава можно онлайн за пару минут на INFOBUS.

Автобус Днепр – Варшава — детали маршрута

Расстояние и время в пути

Это одно из самых протяженных направлений среди регулярных автобусных рейсов из Украины в Польшу. Расстояние между городами составляет около 1 100 километров. Ориентировочное время в дороге автобуса Днепр – Варшава — от 24 до 30 часов, в зависимости от перевозчика, маршрута и количества остановок. Адрес отправления и прибытия всегда указан в описании рейса.

Через какую границу проходит маршрут

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Единого пограничного перехода для всех рейсов нет. Все зависит от маршрута конкретного автобуса.

Для поездки в Польшу гражданам Украины понадобится действующий заграничный паспорт. Перед выездом стоит также проверить актуальные правила пересечения границы и ограничения на провоз отдельных товаров. Особенно это касается продуктов: из-за вопросов на контроле автобус может задержаться дольше запланированного времени.

Сколько стоит билет

На стоимость билетов влияют выбранный перевозчик, класс рейса и наличие дополнительных услуг, поэтому для направления Днепр – Варшава цена автобуса может отличаться. На таком длительном маршруте разница между стандартным и комфортабельным транспортом ощутима, ведь наличие рабочих розеток, беспроводного интернета и регулируемых кресел делает сутки в пути значительно приятнее.

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Искать подходящий рейс на сайте каждого перевозчика по отдельности — занятие небыстрое, ведь вариантов отправления десятки. INFOBUS собирает предложения разных компаний в одном списке, поэтому практически все возможные автобусы Днепр – Варшава на выбранную дату видны в одной вкладке, с ориентировочным временем в пути и ценой.

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Учитывая длину маршрута, билеты на автобус Днепр – Варшава лучше бронировать заранее, особенно если поездка планируется на праздники или период отпусков, когда свободные места на удобное время разбирают быстро.

Сколько стоят билеты на автобус Днепр – Варшава? Цена зависит от класса автобуса и того, насколько заранее куплен билет. На комфортных рейсах с Wi-Fi и увеличенным расстоянием между креслами стоимость выше.

Сколько ехать автобусом из Днепра в Варшаву? От 24 до 30 часов. Разница объясняется протяженностью маршрута, количеством остановок, типом выбранного рейса и перевозчиком (кто-то идет более прямым путем через Житомир и Ровно, а кто-то заезжает в дополнительные города по пути).

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