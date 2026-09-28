Мультипечь с функцией аэрогриля обещает блюда с румяной корочкой почти без растительного масла. На практике результат частенько зависит не от модели, а от того, как ею пользуются. Если картофель получается бледным, а овощи пересушенными, причина обычно в нескольких простых вещах, которые легко исправить уже при следующем приготовлении.

Корзину нужно заполнять в один слой

Мультипечь готовит за счет горячего воздуха, циркулирующего вокруг продуктов. Когда корзина заполнена доверху, воздух не проходит между кусочками, и картофель не запекается, а дымится в собственной влажной. Поэтому продукты следует выкладывать в один слой и оставлять между ними немного свободного места.

Для семьи из трех-четырех человек более удобны модели с большой чашей или двумя независимыми корзинами, как в линейке Tefal Dual Easy Fry или двухзонных Cosori. Если сравнить объемы и количество зон в каталоге мультипечей Foroom, становится заметно, что разница между моделями значительно больше, чем кажется на фото.

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Подготовка продуктов влияет на корочку

Для хрустящего картофеля фри важно убрать лишнюю влагу и крахмал еще до приготовления:

после нарезки промойте картофель холодной водой;

тщательно высушите ее бумажным полотенцем;

нанесите масло распылителем, чтобы оно легло тонким ровным слоем;

по желанию слегка обсыпьте картофель кукурузным крахмалом.

Масло, вылитое из бутылки, собирается каплями, и корочка получается неровной. Распылитель разрешает эту проблему и позволяет использовать еще меньше жира.

Разогрев и температура

Перед приготовлением мультипечь следует разогреть в течение трех-пяти минут. Когда продукт попадает в горячую камеру, он сразу начинает румяниться.

Максимальная температура подходит для картофеля фри и куриных крылышек, а овощи, рыбу или творожники лучше готовить при 170-180 °C.

Если рецепт рассчитан на духовой шкаф, температуру снижают примерно на 20 градусов, а время приготовления сокращают на четверть.

Мелочи, которые тоже имеют значение

На половине времени корзину следует встряхнуть, поскольку верхний слой получает больше жара. Пергамент используют только перфорированный и не кладут его в пустую корзину при разогреве, ведь потоком воздуха его может поднять до нагревательного элемента.

Мыть корзину лучше сразу после охлаждения, без металлических щеток и абразивных средств, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Что еще стоит готовить в мультипечи

Кроме картофеля фри, мультипечь хорошо справляется с куриными крылышками и бедрышками, запеченными овощами, рыбным филе, сырниками и даже небольшой выпечкой.

Ее удобно использовать и для разогрева: пицца или вчерашние котлеты возвращают хрустящую корочку, а не размокают, как в микроволновке. Для таких блюд понадобится всего несколько минут и минимум посуды.

Корочка зависит от привычек, а не только от модели

Мультипечь действительно позволяет готовить быстрее и с меньшим количеством растительного масла, но лучший результат дает правильный подход.

Один слой продуктов, сухой картофель, разогретая камера и температура под конкретное блюдо заметно меняют вкус привычных рецептов. Эти привычки не нуждаются в дополнительных затратах, а разница видна уже после первого приготовления.

Фото: Pexels