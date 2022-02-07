Уже 12 февраля состоится финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Одними из участников является группа Kalush, которая выступит с песней Stefania.

Искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.

Оригинальный текст песни Kalush — Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,

бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я

завжди тебе.

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала

мене в такт.

люлі люлі люлі….

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі

платить,

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Русский перевод песни Kalush — Stefania

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.

Она меня качала дала мне ритм и наверняка силу воли не отнять у меня,

потому что дала она

Наверное знала может больше и от Соломона, по ломаным дорогам приду я

всегда тебя.

Она не разбудит, не пробуждает, меня в сильные бури,

Заберет у бабушки два кукиша, будто они пули,

Отлично знала меня не была обманута, как была очень уставшая, качала

меня в такт.

люли люли люли….

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.

Я не в пеленах но ма но ма, хватит, как бы я не вырос на вырост за вещи

платит,

Я не маленький ребенок, она дальше нервы тратит, я гулял, шляк бы тебя трафил,

Ты все молода о мама на пике, если не ценю опеку на пике славы мне в тупике,

Убивайте пику эту пику, я бы попек спек, своей любовью.

Стефания мамо мамо Стефания,

Расцветает поле, а она седеет,

Спой мне мама колыбельную,

Хочу еще услышать твое родное слово.

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2022 от Украины состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

Всего за право представлять Украину на международном песенном конкурсе поборются восемь участников. В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — читайте на Фактах ICTV.