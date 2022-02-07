Уже 12 февраля состоится финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. Одними из участников является группа Kalush, которая выступит с песней Stefania.
Искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Солист группы Олег Псюк рассказал, что эту песню он посвятил своей маме, которую зовут Стефания.
Оригинальный текст песни Kalush — Stefania
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене,
бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона, ламаними дорогами прийду я
завжди тебе.
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі,
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі,
Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала
мене в такт.
люлі люлі люлі….
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі
платить,
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив,
Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку,
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов’ю.
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову,
Хочу ще почути твоє рідне слово.
Русский перевод песни Kalush — Stefania
Стефания мамо мамо Стефания,
Расцветает поле, а она седеет,
Спой мне мама колыбельную,
Хочу еще услышать твое родное слово.
Она меня качала дала мне ритм и наверняка силу воли не отнять у меня,
потому что дала она
Наверное знала может больше и от Соломона, по ломаным дорогам приду я
всегда тебя.
Она не разбудит, не пробуждает, меня в сильные бури,
Заберет у бабушки два кукиша, будто они пули,
Отлично знала меня не была обманута, как была очень уставшая, качала
меня в такт.
люли люли люли….
Стефания мамо мамо Стефания,
Расцветает поле, а она седеет,
Спой мне мама колыбельную,
Хочу еще услышать твое родное слово.
Я не в пеленах но ма но ма, хватит, как бы я не вырос на вырост за вещи
платит,
Я не маленький ребенок, она дальше нервы тратит, я гулял, шляк бы тебя трафил,
Ты все молода о мама на пике, если не ценю опеку на пике славы мне в тупике,
Убивайте пику эту пику, я бы попек спек, своей любовью.
Стефания мамо мамо Стефания,
Расцветает поле, а она седеет,
Спой мне мама колыбельную,
Хочу еще услышать твое родное слово.
Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2022 от Украины состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.
Всего за право представлять Украину на международном песенном конкурсе поборются восемь участников. В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — читайте на Фактах ICTV.