Осень не означает, что платья нужно отложить до следующего теплого сезона. Напротив, именно в это время они становятся особенно универсальными, ведь в образ можно добавить пальто, жакет, рубашку из более плотной ткани, тренч, высокие сапоги или акцентные аксессуары.

Благодаря этому одно платье может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, как именно его стилизовать. Практичнее всего строить гардероб вокруг вещей, которые легко комбинируются между собой. Достаточно изменить несколько деталей, чтобы платье подходило к рабочему дню, городской прогулке или более элегантной встрече.

Как носить платья осенью? Учитывайте температуру, крой и характер образа

В Reserved можно легко найти модели, хорошо работающие в различных сочетаниях. Это особенно удобно осенью, когда погода меняется в течение дня, и один образ часто приходится адаптировать несколько раз.

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Начинать следует не с готовой схемы, а с самого платья. Если модель легкая и мягко спадает по фигуре, к ней хорошо подойдет жакет или тренч. Если платье имеет плотную фактуру, лучше не перегружать образ большим количеством дополнительных вещей. В таком случае достаточно внятного пальто или куртки простого кроя.

Повседневные осенние образы с платьями

Для ежедневных дел хорошо работают образы, которые выглядят собранно, но не нуждаются в сложной стилизации. Женское платье миди с лоферами и тренчем создает аккуратный городской комплект. Если заменить лоферы на сникерсы, а тренч – на короткую куртку, образ сразу станет более непринужденным.

Платье-рубашка дает еще больше вариантов. Ее можно подчеркнуть ремнем, добавить высокие сапоги или накинуть сверху женский жакет. Такой комплект выглядит более собранно и хорошо подходит для ситуаций, где хочется сберечь баланс между casual и smart casual.

Какая куртка или пальто подходит к осеннему платью?

Верхнюю одежду следует подбирать не только по цвету, а прежде всего по длине и форме платья. К платьям макси хорошо подходят более короткие куртки, которые не перекрывают всю длину силуэта. К платьям миди прямого кроя лучше подойдет длиннее пальто, создающее спокойный и вытянутый силуэт.

Тренч хорошо сочетается с платьем-рубашкой или легкой моделью из вискозы. К платью из плотного трикотажа лучше выбрать шерстяное пальто или лаконичную куртку без лишнего декора. Если платье имеет очень женственный фасон, короткая куртка может придать ему более современный характер.

Какая обувь подходит к осенним образам с платьями?

Обувь способна изменить впечатление от платья сильнее, чем многие другие детали. Лоферы придают сдержанность и хорошо работают в рабочих и smart casual образах. Ботильоны делают комплект более осенним, а высокие сапоги особенно удачно смотрятся с моделями миди.

Важно учитывать и длину. Если платье заканчивается внутри икры, лучше избегать обуви, которая создает случайный визуальный разрыв в самой широкой части ноги. В такой ситуации высокие сапоги или обувь в цвете колготок помогут сберечь более цельный силуэт.

Как совмещать цвета в осенних образах с платьями?

Осенняя палитра не ограничивается бежевым и коричневым. Темно-синий, графитовый, черный, молочный, бордовый и темно-зеленый могут быть не менее универсальным основанием.

Если платье имеет насыщенный цвет, верхнюю одежду и обувь лучше оставить более спокойными. К примеру, бордовое платье можно соединить с графитовым пальто и черными ботинками. Если база нейтральная, один более выразительный акцент можно перенести на сумку, шарф или обувь.

Гладкое платье, шерстяное пальто и сумка с кожаной фактурой будут смотреться интересно даже в близких оттенках. Такой прием позволяет сделать образ более выразительным без большого количества цветов.

Одно платье – несколько осенних образов с Reserved

Платья Reserved легко сочетать с другими элементами гардероба, поэтому одна модель может стать основой нескольких осенних комплектов без ощущения повторения. Например, модель миди можно носить с лоферами и жакетом в рабочий день, с высокими сапогами и пальто — на более торжественную встречу, а со сникерсами и короткой курткой — в выходные. Трикотажное платье тоже не обязательно стилизовать одинаково: ремень сменит пропорции, жакет придаст четкости, а грубые ботинки сделают образ более городским.

Фото: Reserved

Какую обувь носить осенью с платьем миди? К платью миди подходят ботильоны, высокие сапоги, лоферы, сникерсы и более массивные ботинки. Выбор зависит от кройки платья и характера всего комплекта.

Какая куртка лучше всего подходит к осеннему платью? Короткая куртка хорошо подчеркивает более длинный фасон, тренч подходит к более легким моделям, а длинное пальто — к платьям прямого или трикотажного кроя.

Как стилизовать трикотажное платье осенью? Трикотажное платье можно носить с высокими сапогами, добавить ремень, жакет или лаконичное пальто. Для более обыденного образа подойдут грубые ботинки и короткая куртка.