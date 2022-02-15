ГПСУ не выдавала справку Алине Паш о пересечении админграницы с Крымом

Госпогранслужба не выдавала справку о въезде в Крым с украинской территории, которую победительница отбора на Евровидение 2022 Алина Паш предоставила Суспільному.

– Я не говорю именно об этом человеке. Госпогранслужба проанализировала ту информацию, которую распространил Суспіьний мовник, где был указан документ, изданный ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора (нацотбор на Евровидение. – Ред.). Там были заретушированы данные этого лица, но даже анализируя этот документ, могу отметить, что нам неизвестно, что это за документ, опубликованный вещателем. Ведь подразделениями ГПСУ такой не создавался и под таким номером не предоставлялся, — отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что Госпогранслужба получила запрос от Суспільного по поводу подтверждения получения этого документа.

— В ближайшее время вещатель получит наш ответ, – отметил Демченко.

Если Алина Паш таки захочет получить соответствующую справку от ГПСУ, то она имеет на это право. Она может потом ее опубликовать в соцсетях, однако, поверят ли ей на этот раз. Ведь по словам спикера ГПСУ, подлинность таких документов могут проверить только правоохранительные органы, а не рядовые граждане.

Почему так много разговоров об этой справке

Украинская певица Алина Паш выиграла на отборе на Евровидение 2022 с песней Тіні забутих предків. Однако бдительные граждане в соцсетях нашли косвенные доказательства того, что Алина незаконно посещала Крым в августе 2015 года. Мол, артистка прилетела туда из Москвы, а не заехала через админграницу со стороны материковой Украины. А это является прямым нарушением правил нацотбора на Евровидение.

Ведь в 2019 году из-за скандала с певицей Maruv, правила отбора на Евровидение в Украине дополнили несколькими пунктами, в частности добавили запрет на посещение Крыма не через админграницу с Украиной с марта 2014 года.

Чтобы закрыть все споры на этот счет, Алина представила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплынка. Со своей стороны, вещатель и опубликовал эту справку.

Первым на ее сомнительную подлинность обратил внимание активист и блоге Сергей Стерненко. Мол, со своих источников узнал, что справка поддельная.

Когда скандал возрос до огромных масштабов, как снежный ком, Суспільне дало заднюю и заявило, что оказывается подписывать договор с Паш до момента пока ДПСУ не предоставит информацию насчет подлинности справки.

Со своей стороны, Алина Паш до последнего утверждала, что документ настоящий, и она может взять еще одну справку и доказать это.