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Первый полуфинал Евровидения 2022: где смотреть, участники и ставки букмекеров

8 мая 2022, 15:56
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra

Уже во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса Евровидения. Мероприятие пройдет в Турине (Италия) благодаря прошлогодней победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni.

В этом году Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Что известно о первом полуфинале Евровидения 2022, участниках и ставках букмекеров — читайте дальше в материале.

Где и когда смотреть Евровидение 2022

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура. Постоянным комментатором шоу остается Тимур Мирошниченко.

Для тех, у кого нет сможет смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Также на YouTube-канале Евровидение Украина пойдет специальная онлайн-трансляция прямо из комментаторской студии. Также мероприятие будет транслировать Радіо Промінь.

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Участники первого полуфинала Евровидения 2022

В первом полуфинале Евровидения примут участие представители 17-ти стран. Среди них и представитель Украины Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выступит под номером 6.

  1. Албания: Ronela Hajati — Sekret
  2.  Латвия: Citi Zeni — Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu — Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  5. Словения: LPS — Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  7. Болгария: Intelligent Music Project — Intention
  8. Нидерланды: S10 — De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenuletul
  10. Португалия: MARO — Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimsic — Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI — The Show
  13. Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
  14. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sol
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn  Snap

Как голосовать за участников Евровидения

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra.

Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять СМС-сообщения на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

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Участвовать в голосовании смогут все страны-участники полуфиналов Евровидения 2022, а также Италия и Франция, которые сразу попадают в финал.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022

В первом полуфинале Евровидения 2022 букмекеры прогнозируют победу Украине — группе Kalush Orchestra. Хотя в рейтинге они находятся на первой строчке, их шансы оценивают поровну (по 94%) с представителем Греции и Норвегии.

Также в пятерку лидеров букмекеров попали Нидерланды (93%) и Армения (86%).

Отметим, что по результатам первого полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.

Стоит добавить, что спикером нашей страны, который объявит баллы от национального жюри во время голосования, будет участница прошлогоднего Евровидения, фронтвумен группы Go-A Екатерина Павленко.

Ведущими грандиозного шоу в Турине станут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а победителя Евровидения 2022 мы узнаем 14 мая.

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Kalush, Евровидение
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