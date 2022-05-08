Уже во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса Евровидения. Мероприятие пройдет в Турине (Италия) благодаря прошлогодней победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni.
В этом году Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Что известно о первом полуфинале Евровидения 2022, участниках и ставках букмекеров — читайте дальше в материале.
Где и когда смотреть Евровидение 2022
Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура. Постоянным комментатором шоу остается Тимур Мирошниченко.
Для тех, у кого нет сможет смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:
- на официальном Facebok-аккаунте Евровидения;
- на сайті Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Євробачення.
Также на YouTube-канале Евровидение Украина пойдет специальная онлайн-трансляция прямо из комментаторской студии. Также мероприятие будет транслировать Радіо Промінь.
Участники первого полуфинала Евровидения 2022
В первом полуфинале Евровидения примут участие представители 17-ти стран. Среди них и представитель Украины Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выступит под номером 6.
- Албания: Ronela Hajati — Sekret
- Латвия: Citi Zeni — Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
- Словения: LPS — Disko
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Болгария: Intelligent Music Project — Intention
- Нидерланды: S10 — De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenuletul
- Португалия: MARO — Saudade Saudade
- Хорватия: Mia Dimsic — Guilty Pleasure
- Дания: REDDI — The Show
- Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sol
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn Snap
Как голосовать за участников Евровидения
В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra.
Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять СМС-сообщения на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.
Участвовать в голосовании смогут все страны-участники полуфиналов Евровидения 2022, а также Италия и Франция, которые сразу попадают в финал.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022
В первом полуфинале Евровидения 2022 букмекеры прогнозируют победу Украине — группе Kalush Orchestra. Хотя в рейтинге они находятся на первой строчке, их шансы оценивают поровну (по 94%) с представителем Греции и Норвегии.
Также в пятерку лидеров букмекеров попали Нидерланды (93%) и Армения (86%).
Отметим, что по результатам первого полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.
Стоит добавить, что спикером нашей страны, который объявит баллы от национального жюри во время голосования, будет участница прошлогоднего Евровидения, фронтвумен группы Go-A Екатерина Павленко.
Ведущими грандиозного шоу в Турине станут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.
Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а победителя Евровидения 2022 мы узнаем 14 мая.