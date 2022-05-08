Уже во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса Евровидения. Мероприятие пройдет в Турине (Италия) благодаря прошлогодней победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni.

В этом году Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Что известно о первом полуфинале Евровидения 2022, участниках и ставках букмекеров — читайте дальше в материале.

Где и когда смотреть Евровидение 2022

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура. Постоянным комментатором шоу остается Тимур Мирошниченко.

Для тех, у кого нет сможет смотреть эфир на телевидении, будет возможность подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Также на YouTube-канале Евровидение Украина пойдет специальная онлайн-трансляция прямо из комментаторской студии. Также мероприятие будет транслировать Радіо Промінь.

Участники первого полуфинала Евровидения 2022

В первом полуфинале Евровидения примут участие представители 17-ти стран. Среди них и представитель Украины Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выступит под номером 6.

Как голосовать за участников Евровидения

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra.

Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять СМС-сообщения на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

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Участвовать в голосовании смогут все страны-участники полуфиналов Евровидения 2022, а также Италия и Франция, которые сразу попадают в финал.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022

В первом полуфинале Евровидения 2022 букмекеры прогнозируют победу Украине — группе Kalush Orchestra. Хотя в рейтинге они находятся на первой строчке, их шансы оценивают поровну (по 94%) с представителем Греции и Норвегии.

Также в пятерку лидеров букмекеров попали Нидерланды (93%) и Армения (86%).

Отметим, что по результатам первого полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.

Стоит добавить, что спикером нашей страны, который объявит баллы от национального жюри во время голосования, будет участница прошлогоднего Евровидения, фронтвумен группы Go-A Екатерина Павленко.

Ведущими грандиозного шоу в Турине станут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а победителя Евровидения 2022 мы узнаем 14 мая.