16 февраля украинцы снова наблюдали за развитием событий в остросюжетном триллере под названием Нацотбор на Евровидение. Началось все с того, что победительница конкурса Алина Паш опубликовала видео, на котором она забирает справку из ГПСУ.

Кстати, в оригинальном документе нет сведений, из-за которых и возник скандал. Речь идет о подтверждении пересечения админграницы с Крымом Алиной Паш в 2015 году через КПВВ Чаплинка. Дело в том, что такие данные ведомство хранит всего пять лет.

Также в посте артистка отметила, что уволила своего директора из-за подделки документа.

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А вот оригинал Алина Паш отнесла в Суспільне.

Однако буквально через несколько часов Алина снова обращается к своим поклонникам и заявляет, что не поедет представлять Украину на Евровидении.

— Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины на конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Суспільним и подпишем все необходимые документы, – отметила артистка.

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Однако у Суспільного — своя версия развития событий. Мол, на внеочередном заседании оргкомитета отбора на участие в Евровидении 2022 года приняли решение о прекращении участия в отборе Алины Паш.

Там ссылаются на пункт 3.4 Правил национального отбора на Евровидение, в котором говорится, что вещатель может прекратить сотрудничество с конкурсантом, если тот предоставил ложную информацию или скрыл существенные обстоятельства.

Оргкомитет ссылается на ситуацию, которая произошла вокруг поддельной справки.

— Артистка выразила согласие с таким решением, — говорится в заявлении вещателя.

То есть это решение было не за Алиной, поэтому слова в ее посте о принятом решении выглядят странно.

Заметим, это не значит, что Украина не будет на Евровидении, ведь, согласно правилам, поехать может другой финалист.

Логично, если это будет участник, занявший второе место – Kalush Orchestra. Представители коллектива пока не комментируют этот вопрос.

Однако в 12.00 в пятницу, 18 февраля, состоится заседание наблюдательного совета АО НСТУ. В частности, там обсудят сложившуюся ситуацию, а также вопрос о том, кто представит Украину на Евровидении 2022 года.

Однако не следует забывать, что у нас уже была подобная ситуация на конкурсе в 2019 году. Тогда скандал разгорелся вокруг певицы Maruv. Она отказалась подписывать соглашение с вещателем, а другие финалисты последовали его примеру.