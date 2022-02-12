Выступление певицы Алины Паш с песней Тіні забутих предків в финале отбора на Евровидение.

На сцене конкурса Алина появилась в компании хора Щука Рыба, который круто поддерживал артистку на беках и в припевах. В общем, номер получился целостным и драматичным.

– Это было вау! Это было так, когда исполнитель каждой нотой приобщает к песне, даже если ты не понимаешь текст, но понимаешь эмоцию, – отметила член жюри, певица Джамала.

Тина Кароль вспомнила о своем сотрудничестве с Паш.

– Мы ее знаем как неистовую бунтарку, а тут совсем другая личность. Мы здесь выбираем песню, а не историю артиста. Когда я впервые услышала эту песню, подумала: Зачем Алина это поет? Зачем эти слезы? Хочется драйва. А потом я вслушивалась в слова! Какая красивая музыка, как ты красива в этом амплуа, — заявила Кароль.

Что пишут пользователи:

Это лучшее, что я слышала. Мое сердце и душа за нее!

Очень и очень драматично.

Мощно, энергетически, в самое сердце.

Это очень сильно! У меня мурашки! В зале фурор!

Не воспринимаю эту песню после конфликта, и без конкретной позиции и фидбека от нее.

Что известно о песне Тіні забутих предків

Для финала отбора на Евровидение Паш создала песню с сильным посылом в мир: Помните своих предков, но творите свою историю.

— Песню для танцев и веселья я могу выпустить в любое другое время, а Тіні забутих предків – это именно то, чем я хочу поделиться со всем миром сейчас, — рассказала Алина Паш в комментарии Фактам ICTV.

Текст песни артистка написала самостоятельно, а со звучанием ей помогал саундпродюсер Тарас Базеев. Также к записи трека певица приобщила хор ЩукаРыба, с которым она раньше уже сотрудничала.

По словам Алины, песня получилась даже более мощной, чем она рассчитывала.