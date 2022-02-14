Алина Паш не ездила в Крым через Москву — Суспільне предъявило документ

Победительница отбора на Евровидение Алина Паш предоставила документы о легальном пересечении границы в 2015 году. Тогда она посещала оккупированный Крым.

Документ опубликовало Суспільне.

— Суспільне проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований отбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – отметила пресс-служба Суспільного.

В документе, предоставленном Госпогранслужбой Украины, говорится, что Алина Паш пересекала границу Украины через КПВВ Чаплинка 11 и 13 августа 2015 года.

Ранее в интервью Фактам ICTV певица отмечала, что в Крым ездила к украинцам на свадьбу.

— Я не выступала в Крыму, а ездила туда на свадьбу к украинцам без нарушения закона.

В комментарии Светской жизни Паш также рассказала, почему создалось впечатление, что она летела в Крым из Москвы.

– Ездили автобусом, и перед тем я летала из Стамбула через Москву, и потом уже из Ялты, когда я писала, что мой амулет, который бабушка подарила, у меня украли там. Я в Facebook писала из Ялты. И создалось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что вот эта хрень будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у Суспільного. То есть я не нарушала закон. Это было в 2015 году, – отметила Алина.