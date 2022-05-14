В финале песенного конкурса Евровидение 2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

По итогам голосования международного жури Kalush Orchestra набрали 192 бала. А вот зрители оценили старания музыкантов в 439 балов. Всего представитель Украины набрал рекордные 631 бал.

На победу Украины на Евровидении сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

— Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! – заявил Зеленский.

Kalush Orchestra на Евровидение

Представитель Украины на Евровидение группа Kalush Orchestra получила небывалую поддержку букмекеров — 63%. В финале Евровидения после номера на песню Stefania солист коллектива Олег Псюк обратился к Европе с призывом спасти Мариуполь и украинских военных на Азовстали.

Многие испугались, что из-за этого группа могут дисквалифицировать, но организаторы конкурса поспешили всех успокоить. Они заявили, что фраза Псюка носила гуманитарный характер, а не политический.

Евровидение 2022

Евровидение в 2022 году принимал итальянский город Турин. Всего участвовало 40 стран. В частности, на конкурс вернулись Армения и Черногория. А вот Россию в этом году отстранили от участия в Евровидении из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Не без внимания остались ставки букмекеров. Дело в том, что они ставили на победу Украины 60%, что является абсолютным рекордом для Евровидения.