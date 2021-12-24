После премьеры продолжения сериала Секс в большом городе мировой шоу-бизнес встряхнула новость о голливудском актере Крисе Ноте. Сразу несколько женщин обвинили исполнителя роли мистера Бига в сексуальном насилии.

Что известно о сексе-скандале вокруг Криса Нота и почему его актерская карьера оказались под угрозой — читайте далее в материале.

Кто обвиняет Криса Нота в насилии

Секс-скандал вокруг Криса Нота разгорелся 16 декабря, когда издание The Hollywood Reporter опубликовало статью, в которой две женщины предъявили свои обвинения в адрес актера.

Используя псевдонимы Зои и Лили, женщины решились рассказать о случаях насилия, которые произошли в 2004 и 2015 годах.

По словам 40-летней Зои, Крис Нот сотрудничал с фирмой, где работала женщина. Сначала актер флиртовал с ней, потом начал писать сообщения и приглашать в гости.

Оказавшись вместе дома, актер мило разговаривал с Зои, а впоследствии поцеловал ее. Сначала это не испугало женщину, но неожиданно события приобрели совсем другую окраску. Как утверждает Зои, актер изнасиловал ее, игнорируя крики и просьбы отпустить. Рассказать кому-то женщина боялась из-за страха потерять работу.

По словам 31-летней Лили, она пострадала от действий актера в Нью-Йорке, когда работала в ночном клубе официанткой. Крис Нот якобы изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил на ужин.

– Мы слушали музыку, у него было так много книг об искусстве и моде. Он вдруг попытался меня поцеловать. Я с осторожностью попыталась отвлечь его и напомнила о том, что он женат. Тогда он сказал: Брак – это фикция. Моногамия нереальна. Я чувствовала себя ужасно, все изменилось. Все мои представления об этой звезде, которую я любила годами, исчезли, – рассказала журналистам Лили.

После выхода статьи на откровение отважилась еще одна вероятная жертва звезды сериала Секс в большом городе. 30-летняя женщина под псевдонимом Ава заявила, что ее связь с Нотом произошла в 2010 году. Тогда ей было 18 лет, и она работала хостес и певицей в ресторане Da Marino, куда актер всегда заходил пьяным.

В день икс, по словам Авы, Нот сказал директору ресторана, что сегодня она будет петь только для него, усадил ее на колени и прижал к себе. Затем события развивались стремительно.

В час ночи, когда смена Авы подошла к концу, она зашла в офис, где менеджер оставил ей плату за смену. Когда девушка взяла конверт и пальто, свет погас и она увидела, что позади нее стоит Нот.

— Он вел себя так, словно мы намеренно тайно убежали вместе, — сказала Ава.

Четвертой женщиной, выдвигавшей обвинения в адрес Криса Нота, стала певица Лиза Джентиле. По ее словам, сексуальное насилие произошло в 2002 году. Тогда актер напросился к Лизе в квартиру, где бросился целовать ее и трогать грудь. После отказа он разозлился и оскорбил ее, затем заставил молчать, угрожая уничтожить ее карьеру.

— Я боялась об этом сказать из-за влияния Криса Нота, а также из-за угроз разрушить мою карьеру. Я говорю сейчас в поддержку трех других женщин, мужественно выступивших передо мной, – сказала Лиза Джентиле.

23 декабря к обвинениям присоединилась Хизер Кристин, дублерша Кристин Дэвис в сериале Секс в большом городе.

По словам женщины, на съемках ленты актер вел себя неприлично: он якобы постоянно приставал к девушке, в присутствии всей съемочной группы распускал руки и делал “грязные” комплименты.

Реакция Криса Нота

Сам актер отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию.

– Обвинения против меня, выдвинутые лицами, с которыми я встречался годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Хоть бы эти истории произошли 30 лет назад, хоть 30 дней назад, “нет” всегда означает “нет”. Это предел, который я не нарушал, – убеждает звезда сериала.

Реакция Тары Уилсон, жены актера

На скандальные обвинения отреагировала Тара Уилсон, жена Криса Нота. Она заявила, что очень расстроена из-за этой ситуации и чувствует себя ужасно.

Кроме этого, она не будет праздновать с мужем Рождество, ведь предъявленные обвинения доказывают, что он был ей неверен.

Стоит отметить, что Крис познакомился с Тарой Уилсон в 2001 году, когда она работала барменом в его нью-йоркском заведении Cutting Room. Они начали встречаться в 2004 году, а поженились – в 2012-м. Пара воспитывает двоих детей: 13-летнего Ориона и 18-месячного Китса.

Что говорят актеры сериала Секс в большом городе

Звезды сериала Секс в большом городе Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис опубликовали совместное заявление и поддержали женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств.

Коллеги Нота отметили, что они огорчены подобными обвинениями в адрес своего друга. Актрисы не оправдывали Криса, но и не возражали, что он способен на сексуальное насилие.

– Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это, – говорится в заявлении.

Почему карьера Криса Нота под угрозой

Секс-скандал изрядно поколебал репутацию известного актера. Сначала от сотрудничества с Нотом отказалось актерское агентство A3 Artists, которое его представляло.

Впоследствии компания велотренажеров Peloton удалила рекламный ролик, в котором ранее снялся Нот. Сейчас видео недоступно на YouTube, как и все посты бренда с упоминанием имени актера.

– Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься серьезно. Мы не знали про обвинения, когда представили Криса Нота в нашем ответе на перезагрузку HBO. Мы прекратили продвижение видео и архивировали связанные с ним посты в соцсетях, — заявили представители Peloton.

Также Крис Нот потерял контракт на сумму $12 млн с американской компанией по производству алкогольных напитков Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

EARI еще в августе договорилась о покупке бренда текилы Ambhar, принадлежащего Ноту. Сделка должна была завершиться на прошлой неделе, однако компания сорвала ее из-за обвинений актера в изнасиловании.

Кроме этого, Криса Нота отстранили от съемок сериала CBS Уравнитель. Несмотря на то, что Нот уже успел сняться в семи эпизодах второго сезона, это не остановило руководство компаний от решительных действий.

Флешбек в 90-е

Кстати, в секс-скандалах Крис Нот фигурирует не впервые, поскольку о подобных случаях рассказывали еще в 1990 годах. Тогда актер встречался с американской моделью Беверли Джонсон, первой афроамериканкой на обложке журнала Vogue.

Они познакомились на съемках сериала Закон и порядок, вскоре стали встречаться и даже объявили о помолвке. Однако через некоторое время пара неожиданно для всех разошлась.

После разрыва девушка обвинила актера в том, что он угрожал изуродовать и убить ее.