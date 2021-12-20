Голлівудський актор та зірка фільму Секс і місто Кріс Нот втратив контракт на $12 млн через звинувачення у зґвалтуванні.

Від співпраці з артистом відмовилася американська компанія з виробництва алкогольних напоїв Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

EARI ще у серпні домовилася про покупку бренду текіли Ambhar, що належить Ноту. Угода мала завершитися минулого тижня, передбачалося, що актор отримає $12 млн.

– Наразі для нас немає сенсу укладати цю угоду в світлі висунутих претензій, до яких слід ставитися з максимальною серйозністю, – заявив гендиректор EARI Бернар Рубін.

Крім цього, від співпраці з Нотом відмовилося акторське агенство A3 Artists, яке його представляло. Через це кар’єра 67-річного Кріса опинилася під загрозою.

Тара Вілсон, дружина актора, заявила, що, можливо, не святкуватиме з чоловіком Різдво, адже висунуті звинувачення доводять, що він був їй невірним.

Нагадаємо, що після прем’єри продовження серіалу Секс і місто Кріса Нота звинували у зґвалтуванні двоє жінок. Випадки сталися із різницею в 11 років – у 2004 та 2015 році.

За словами 31-річної Лілі, вона постраждала від дій актора в Нью-Йорку, коли працювала в нічному клубі. Жінка заявила, що Кріс Нот зґвалтував її в себе вдома, куди запросив після ресторану.

Сам актор усе заперечує і стверджує, що його зв’язки із дівчатами завжди були за взаємною згодою.