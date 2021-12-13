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Фаны в слезах: график выхода серий И просто так и реакция на первые эпизоды

13 декабря 2021, 13:35
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Кэрри Бредшоу и Мистер Биг
Источник: Getty Images

В сети уже во всю обсуждают продолжение культового сериала Секс в большом городе, которое получило название И просто так. Фанаты ленты с нетерпением ждут новых серий, в которых главные герои предстали спустя 20 лет.

Чтобы усмирить пыл, Факты ICTV публикуют график серий нового сезона телесериала Секс в большом городе. Так, в 2021 году поклонники ленты увидят еще три новые серии, остальные — в 2022.

  • 3 серия — 16 декабря;
  • 4 серия — 24 декабря;
  • 5 серия — 30 декабря;
  • 6 серия — 6 января;
  • 7 серия — 13 января;
  • 8 серия — 20 января;
  • 9 серия — 27 января;
  • 10 серия — 3 февраля.

Напомним, что первый две серии И просто так вышли 9 декабря. Реакция пользователей сети хоть и неоднозначная, однако бурная. Кто-то пишет, что продолжению удалось превзойти оригинал, кто-то разочарован из-за неожиданных событий, а кто- то отмечает, что главные герои уже не те.

  • Первая серия просто разбила мне сердце.
  • За одну минуту я рыдаю… Зачем так вообще надо было поступать в сериале?
  • Посмотрела первые две серии И просто так, наревелась и теперь болит голова.
  • Кардинально отличается от оригинала, но во многом превосходит его.
  • Все ругают первые две серии И просто так, а я расплакалась из-за главного поворота событий.
  • Как и ожидалось И просто так — полный провал.
  • Что они сделали с Мирандой?
  • Пытаюсь смотреть И просто так, но ботоксное лицо Шарлотты не дает покоя.
  • Посмотрел две первые серии И просто так, просто нет слов, это убожество.
  • Сейчас включила И просто так и плачу, я так по ним скучала!
  • Мне понравился сиквел Секса в большом городе.
  • Посмотрел первые серии И просто так… Теперь появилось желание пересмотреть Секс в большом городе. — Пишут пользователи сети.

Не обошлось и без мемов.

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Сериал И просто так состоит из 10 серий, длительность каждой — 30 минут. Лента показывает зрителям, как изменилась жизнь главных героев после того, как им исполнилось 50 лет.

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года.

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