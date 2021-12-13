В сети уже во всю обсуждают продолжение культового сериала Секс в большом городе, которое получило название И просто так. Фанаты ленты с нетерпением ждут новых серий, в которых главные герои предстали спустя 20 лет.

Чтобы усмирить пыл, Факты ICTV публикуют график серий нового сезона телесериала Секс в большом городе. Так, в 2021 году поклонники ленты увидят еще три новые серии, остальные — в 2022.

3 серия — 16 декабря;

4 серия — 24 декабря;

5 серия — 30 декабря;

6 серия — 6 января;

7 серия — 13 января;

8 серия — 20 января;

9 серия — 27 января;

10 серия — 3 февраля.

Напомним, что первый две серии И просто так вышли 9 декабря. Реакция пользователей сети хоть и неоднозначная, однако бурная. Кто-то пишет, что продолжению удалось превзойти оригинал, кто-то разочарован из-за неожиданных событий, а кто- то отмечает, что главные герои уже не те.

Первая серия просто разбила мне сердце.

За одну минуту я рыдаю… Зачем так вообще надо было поступать в сериале?

Посмотрела первые две серии И просто так, наревелась и теперь болит голова.

Кардинально отличается от оригинала, но во многом превосходит его.

Все ругают первые две серии И просто так, а я расплакалась из-за главного поворота событий.

Как и ожидалось И просто так — полный провал.

Что они сделали с Мирандой?

Пытаюсь смотреть И просто так, но ботоксное лицо Шарлотты не дает покоя.

Посмотрел две первые серии И просто так, просто нет слов, это убожество.

Сейчас включила И просто так и плачу, я так по ним скучала!

Мне понравился сиквел Секса в большом городе.

Посмотрел первые серии И просто так… Теперь появилось желание пересмотреть Секс в большом городе. — Пишут пользователи сети.

Не обошлось и без мемов.

Это я после просмотра первых серий «and just like that…»: pic.twitter.com/ttLT1fQdc3 — С е р х и о (@interlicious) December 10, 2021

А на русский and just like that перевели как — и просто так ????‍♀️ И просто так (спойлер конца первой серии) pic.twitter.com/fTbHkYCB3y — Veronika (@Sandaleta) December 10, 2021

‘And just like that, he died’ because I gave him no CPR or called an ambulance #JustLikeThat pic.twitter.com/Wh8sicXloq — fangirl2021 (@fangirl20211) December 9, 2021

No spoilers… Just finished the first episode of the new Sex and the City and WTF!! And just like that…..I’m pissed as shit at HBO and Michael Patrick King. pic.twitter.com/crG5xxpNUL — Candy *Case*???? (@casec1991) December 10, 2021

Сериал И просто так состоит из 10 серий, длительность каждой — 30 минут. Лента показывает зрителям, как изменилась жизнь главных героев после того, как им исполнилось 50 лет.

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года.