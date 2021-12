В Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала Секс в большом городе (And Just Like That…). Представлять фильм пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот.

Также к ним присоединились новые коллеги со съемочной площадки – Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури, которые дополнили ряды актерского состава в продолжении легендарного шоу.

Главная звезда сериала Сара Джессика Паркер на мероприятии появилась в платье от Oscar de la Renta, которое дизайнеры создали специально для этого дня. Свой образ она дополнила розовыми туфлями-лодочками от собственного бренда SJP.

Поддержать актрису пришли ее близкие — муж Мэттью Бродерик и 19-летний сын Джеймс. Для пары такие семейные выходы являются редкостью. Супруги, которые воспитывают троих детей, не часто показывают их публике.

Синтия Никсон, которая в сериале сыграла Миранду Хоббс, для публичного мероприятия выбрала ярко-оранжевый наряд от Christopher John Rodgers.

Свой образ она дополнила замшевыми ботфортами такого же оттенка.

А исполнительница роли Шарлотты, актриса Кристин Дэвис, позировала в длинном синем платье от Jason Wu. Элегантный наряд удачно подчеркнул фигуру 56-летней актрисы.

Напомним, продолжение сериала Секс в большом городе будет состоять из 10 эпизодов, каждый из которых будет длиться 30 минут. Премьера первых двух серий на стриминговой платформе HBO состоится уже сегодня, 9 декабря. Следующие эпизоды будут выходить каждый четверг.

Новый сериал покажет зрителям, как изменилась жизнь и дружба главных героинь после того, как им исполнилось 50 лет.

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года и оставил яркий след в современной поп-культуре. Сериал получил шесть премий Эмми, восемь Золотых глобусов, а также 36 других наград.