Співачка Ліза Джентіле звинуватила актора Кріса Нота у сексуальних домаганнях. Це вже четверта подібна заява у бік зірки Сексу і місто.

На віртуальній прес-конференції вона вперше публічно описала сексуальне насильство, яке відбулося у 2002 році.

– Я боялася про це сказати через вплив Кріса Нота, а також через погрози зруйнувати мою кар’єру. Я говорю зараз на підтримку трьох інших жінок, які мужньо виступили переді мною, – сказала Ліза Джентіле, співачка та авторка пісень.

За словами жертви, це сталося майже 20 років тому. У 2002 році актор напросився до неї в квартиру, де кинувся цілувати її та чіпати груди. Після відмови він розлютився і образив її, потім змусив мовчати, погрожуючи знищити її кар’єру.

Адвокат співачки Глорія Оллред заявила, що за законами Нью-Йорка термін злочину вже минув — відкрити справу не можна.

– Ми з Лізою цінуємо слова підтримки попередніх обвинувачів Кріса Нота. Я вважаю, що нам повинні дозволити відкрити справу, щоб спробувати притягнути Нота до відповідальності за те, що він зробив, – сказала Оллред.

Нагадаємо, що актор Кріс Нот став відомий завдяки ролям у серіалах Секс і місто, а також в І просто так. Одразу після прем’єри довгоочікуваного проекту, актора звинуватили у зґвалтуванні трьох жінок. Випадки траплялися у 2004, 2010 та 2015 роках.

Сам актор усе заперечує та стверджує, що його зв’язки з дівчатами завжди були за взаємною згодою.

– Звинувачення проти мене, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично хибні, – відповів актор на звинувачення.

Зірки серіалу Секс у великому місті Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс також висловилися з приводу секс-скандалу навколо Кріса Нота. Вони підтримали жінок, котрі стали жертвами сексуальних домагань.