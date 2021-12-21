Зірки серіалу Секс і місто Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс висловилися щодо секс-скандалу навколо Кріса Нота.

Акторки опублікували спільну заяву і підтримали жінок, які стали жертвами сексуальних домагань.

Колеги Нота зазначили, що вони засмучені подібними звинуваченнями на адресу свого друга.

– Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це, – йдеться у спільній заяві.

Варто зазначити, що акторки не виправдовували актора, але й не заперечували, що він здатний на сексуальне насильство.

Нагадаємо, що після прем’єри продовження серіалу Секс і місто Кріса Нота звинували у зґвалтуванні двоє жінок. Випадки сталися із різницею в 11 років – у 2004 та 2015 році.

За словами 31-річної Лілі, вона постраждала від дій актора в Нью-Йорку, коли працювала в нічному клубі. Жінка заявила, що Кріс Нот зґвалтував її в себе вдома, куди запросив після ресторану.

Сам актор усе заперечує і стверджує, що його зв’язки із дівчатами завжди були за взаємною згодою.