Після прем’єри продовження серіалу Секс і місто світовий шоу-бізнес сколихнула новина про голлівудського актора Кріса Нота. Відразу кілька жінок звинуватили виконавця ролі містера Біга у сексуальному насильстві.

Що відомо про секс-скандал навколо Кріса Нота та чому його акторська кар’єра опинилися під загрозою – читайте далі у матеріалі.

Хто звинувачує Кріса Нота у насильстві

Секс-скандал навколо Кріса Нота розгорівся 16 грудня, коли видання The Hollywood Reporter опублікувало статтю, в якій дві жінки висунули свої звинувачення на адресу актора.

Використовуючи псевдоніми Зої та Лілі, жінки наважилися розповісти про випадки насильства, які сталися у 2004 та 2015 роках.

За словами 40-річної Зої, Кріс Нот співпрацював із фірмою, де працювала жінка. Спочатку актор фліртував із нею, потім почав писати повідомлення та запрошувати в гості.

Опинившись разом вдома, актор мило розмовляв із Зої, а згодом поцілував її. Спочатку це не злякало жінку, але несподівано події набули зовсім іншого забарвлення. Як стверджує Зої, актор зґвалтував її, проігнорувавши крики та прохання відпустити. Розповісти комусь жінка боялася через страх втратити роботу.

За словами 31-річної Лілі, вона постраждала від дій актора в Нью-Йорку, коли працювала в нічному клубі офіціанткою. Кріс Нот нібито зґвалтував її у себе вдома, куди запросив на вечерю.

– Ми слухали музику, у нього було так багато книг про мистецтво та моду. Він зненацька спробував мене поцілувати. Я обережно намагалася відволікти його та нагадати про те, що він одружений. Тоді він сказав: Шлюб — це фікція. Моногамія нереальна. Я почувалася жахливо, усе повністю змінилося. Всі мої уявлення про цю зірку, яку я любила роками, зникли, – розповіла журналістам Лілі.

Після виходу статті на одкровення наважилася ще одна ймовірна жертва зірки серіалу Секс і місто. 30-річна жінка під псевдонімом Ава заявила, що її зв’язок із Нотом стався 2010 року. Тоді їй було 18 років і вона працювала хостес та співачкою у ресторані Da Marino, куди актор завжди заходив п’яним.

У день ікс, за словами Ави, Нот сказав директору ресторану, що сьогодні вона співатиме тільки для нього, посадив її на коліна і притиснув до себе. Потім події розвивалися стрімко.

О першій ночі, коли зміна Ави добігла кінця, вона зайшла в офіс, де менеджер залишив їй плату за зміну. Коли дівчина взяла конверт і пальто, світло згасло і вона побачила, що позаду неї стоїть Нот.

– Він поводився так, ніби ми навмисно таємно втекли разом, – сказала Ава.

Четвертою жінкою, яка висунула звинувачення на адресу Кріса Нота, стала співачка Ліза Джентіле. За її словами, сексуальне насильство відбулося у 2002 році. Тоді актор напросився до Лізи в квартиру, де кинувся цілувати її та пестити груди. Після відмови він розлютився і образив її, потім змусив мовчати, погрожуючи знищити її кар’єру.

– Я боялася про це сказати через вплив Кріса Нота, а також через погрози зруйнувати мою кар’єру. Я говорю зараз на підтримку трьох інших жінок, які мужньо виступили переді мною, – заявила Ліза Джентіле.

23 грудня до звинувачень доєдналася Хізер Крістін, дублерша Крістін Девіс у серіалі Секс і місто.

За словами жінки, на зйомках стрічки актор поводився непристойно: він нібито постійно чіплявся до дівчини, на очах у всієї знімальної групи розпускав руки і робив “брудні” компліменти.

Реакція Кріса Нота

Сам актор заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його зв’язки із дівчатами завжди були за взаємною згодою.

– Звинувачення проти мене, висунуті особами, з якими я зустрічався роки, навіть десятиліття тому, є категорично неправдивими. Хоч би ці історії сталися 30 років тому, хоч 30 днів тому, “ні” завжди означає “ні”. Це межа, якої я не порушував, – переконує зірка серіалу.

Реакція Тари Вілсон, дружини актора

На скандальні звинувачення відреагувала Тара Вілсон, дружина Кріса Нота. Вона заявила, що дуже засмучена через цю ситуацію і почувається жахливо.

Крім цього, вона не святкуватиме з чоловіком Різдво, адже висунуті звинувачення доводять, що він був їй невірним.

Варто зазначити, що Кріс познайомився з Тарою Вілсон 2001 року, коли вона працювала барменом у його нью-йоркському закладі Cutting Room. Вони почали зустрічатися у 2004 році, а одружилися – у 2012-му. Пара виховує двох дітей: 13-річного Оріона та 18-місячного Кітса.

Що кажуть актори серіалу Секс і місто

Зірки серіалу Секс і місто Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс опублікували спільну заяву і підтримали жінок, які стали жертвами сексуальних домагань.

Колеги Нота зазначили, що вони засмучені подібними звинуваченнями на адресу свого друга. Акторки не виправдовували Кріса, але й не заперечували, що він здатний на сексуальне насильство.

– Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це, – йдеться у спільній заяві.

Чому кар’єра Кріса Нота під загрозою

Секс-скандал неабияк похитнув репутацію відомого актора. Спочатку від співпраці з Нотом відмовилося акторське агентство A3 Artists, яке його представляло.

Згодом компанія велотренажерів Peloton видалила рекламний ролик, в якому раніше знявся Нот. Зараз відео недоступне на YouTube, як і всі пости бренду зі згадкою імені актора.

– Кожне звинувачення у сексуальному насильстві має сприйматися серйозно. Ми не знали про звинувачення, коли представили Кріса Нота у нашій відповіді на перезавантаження HBO. Ми припинили просування відео та архівували пов’язані з ним пости в соцмережах, – заявили представники Peloton.

Також Кріс Нот втратив контракт на суму $12 млн з американською компанією з виробництва алкогольних напоїв Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

EARI ще у серпні домовилася про покупку бренду текіли Ambhar, що належить Ноту. Угода мала завершитися минулого тижня, проте компанія зірвала її через звинувачення актора у зґвалтуванні.

Крім цього, Кріса Нота відсторонили від зйомок серіалу CBS Зрівняльник. Попри те, що Нот вже встиг знятися у семи епізодах другого сезону, це не зупинило керівництво компаній від рішучих дій.

Флешбек у 90-ті

До речі, у секс-скандалах Кріс Нот фігурує не вперше, оскільки про подібні випадки розповідали ще 1990 роках. Тоді актор зустрічався з американською моделлю Беверлі Джонсон, першою афроамериканкою із обкладинки журналу Vogue.

Вони познайомилися на зніманні серіалу Закон і порядок, невдовзі почали зустрічатися і навіть оголосили про заручини. Однак через деякий час пара несподівано для всіх розлучилася.

Після розриву дівчина звинуватила актора в тому, що він погрожував понівечити та вбити її.